Hummels und Goretzka in ungewohnter Rolle beim NFL-Game in Frankfurt

Von: Christoph Wutz

Teilen

Die NFL lockte einige Fußball-Stars nach Frankfurt. Beim zweiten Game traten Mats Hummels und Goretzka auf. Der BVB-Kicker outete sich als echter Fan.

Frankfurt – Am Sonntag fand im Deutsche Bank Park in Frankfurt das zweite NFL-Game des Jahres statt. Der 10:6-Sieg der Indianapolis Colts über die New England Patriots lockte zahlreiche Football-Fans aus ganz Deutschland an. Darunter tummelten sich auch zahlreiche Größen anderer Sportarten. Neben Ski-Ikone Lindsey Vonn gaben sich vor allem einige Fußballer die Ehre. Den beiden DFB-Stars Mats Hummels und Leon Goretzka kam dabei eine besondere Aufgabe zu.

National Football League Gründung: 1920 Anzahl der Teams: 32 Amtierender Titelträger: Kansas City Chiefs Rekordsieger: Green Bay Packers (mit 13 gewonnenen Super Bowls)

Hummels und Goretzka in ungewohnter Rolle beim NFL-Game in Frankfurt

Vor der Partie zwischen den Patriots und den Colts betraten die beiden deutschen Nationalspieler den Frankfurter Rasen, um den obligatorischen „Coin Toss“, also den Münzwurf vor Spielbeginn, durchzuführen. Dieser entscheidet darüber, welches Team zum Kickoff antritt. Sowohl der Dortmunder Hummels (Rückenbeschwerden) als auch Bayern-Profi Goretzka (muskuläre Beschwerden) beklagten am laufenden Bundesliga-Spieltag Blessuren, sollen dem DFB-Team für die bevorstehenden Länderspiele gegen die Türkei und in Österreich (hier finden Sie das deutsche Aufgebot) aber zur Verfügung stehen.

Das Publikum im Deutsche Bank Park quittierte den Auftritt der beiden in ungewohnter Rolle mit einigen Pfiffen. Auch auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) reagierten einige Football-Fans mit Unverständnis auf die Aktion. Sie fragten in erster Linie nach der Rolle der beiden DFB-Stars. Diese beobachteten aus nächster Nähe, wie die Colts den Münzwurf gewannen und den Kickoff abgaben – wurden aber nicht selbst aktiv.

Die beiden DFB-Stars Mats Hummels (l.) und Leon Goretzka (3. v. l.) traten beim NFL-Game in Frankfurt auf. © Screenshot (2): X/NFL Deutschland

Patriots-Fan Hummels „guckt viele Spiele“ und sieht viele Parallelen zum Fußball

In der Halbzeitpause trat der Dortmunder auch beim TV-Sender RTL auf. Er sei „seit drei, vier Jahren NFL-Fan“, erzählte Hummels. „Ich bin Patriots-Fan, gucke viele Spiele“, sagte er.

Als langjähriger Bundesliga-Spieler kennt er die Frankfurter Arena bestens. Dass das Fußballstadion jetzt für NFL-Spiele genutzt wird, liegt für den 34-Jährigen durchaus nahe. Football sei zwar „eine andere Sportart, aber sehr viel ist sehr ähnlich“, befand der DFB-Kicker. Für den Super Bowl im Februar nannte der BVB-Routinier einen klaren Favoriten. „Patrick Mahomes, er hat die Extraklasse“, tippte Hummels auf eine Titelverteidigung der Kansas City Chiefs um ihren Star-Quarterback. Diese hatten erst am vergangenen Wochenende gegen die Miami Dolphins das erste Germany Game der NFL in Frankfurt bestritten – und Mahomes dabei eine halbe Stunde lang geglänzt.

Stadien der EM 2024: Kuriose Namen für die zehn deutschen Arenen Fotostrecke ansehen

Pizarro, Alaba und Co. - Weitere Fußball-Stars beim NFL-Game in Frankfurt

Doch der Bayern-Star und der BVB-Innenverteidiger waren nicht die einzigen Fußball-Stars, die es am Sonntag nach Frankfurt zog. Real Madrids David Alaba, der mit Österreichs Nationalteam am 21. November gegen die deutsche Nationalmannschaft spielt, zeigte sich mit Sonnenbrille und posierte an der Seite von Landsmann Marcel Sabitzer von Borussia Dortmund.

Außerdem befanden sich unter anderem die beiden Werder-Legenden Claudio Pizarro und Marco Bode auf den Rängen. Pizarro ist seit vielen Jahren leidenschaftlicher NFL-Fan. (wuc/dpa)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen – und so geht es.