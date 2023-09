Weltpremiere: Bayern-Basketballer bestreiten Bundesliga-Auftakt auf Glasboden

Von: Jannek Ringen

Am Wochenende startet die BBL in die neue Spielzeit. Dabei bekommt die Liga des Weltmeisters zum Auftakt eine Weltneuheit zu sehen.

München – Während die Basketball-Bundesliga in der Sommerpause steckte, sorgte die deutsche Basketball-Nationalmannschaft am anderen Ende der Welt für Furore und wurde erstmals in der Geschichte Weltmeister. An diesem Wochenende startet die BBL in die neue Saison und dabei wird im Auftaktspiel ein neuer Untergrund zum Einsatz kommen.

Basketball-Bundesliga Gründung: 1966 Rekordmeister: Bayer Giants Leverkusen (14. Titel) Aktueller Meister: Ratiopharm Ulm

Die BBL startet – FC Bayern empfängt Mitteldeutschen BC

Am Freitagabend um 20 Uhr startet die neue Saison in der Basketball-Bundesliga mit dem Duell zwischen dem FC Bayern und dem Mitteldeutschen BC. Bei der Partie geht die Mannschaft um Weltmeister Andreas Obst als klarer Favorit in das Spiel. In der neuen Saison möchten die Bayern erneut um die Meisterschaft kämpfen, nachdem man im Vorjahr nur auf Platz drei landete.

Dabei will der FC Bayern, aber vor allem auch die BBL den Schwung aus dem Weltmeistertitel der deutschen Basketball-Nationalmannschaft mit in die neue Saison nehmen. Der überraschende Erfolg bei der Weltmeisterschaft in Japan soll der Liga neue Strahlkraft verleihen und diese mehr ins Rampenlicht rücken. Eine Chance dafür bietet das Auftaktspiel.

Der LED-Glasboden ist das Highlight beim Auftaktspiel des FC Bayern in der BBL. © IMAGO / Smith

Weltpremiere! Glasboden und LED-Display

Die Zuschauer im BMW Park werden dabei direkt eine Weltpremiere zu sehen bekommen. Die Partie wird auf einem hochmodernen Untergrund gespielt, denn in der Spielstätte des FC Bayern wurde ein Hightech-Videosportboden installiert. Dieser besteht aus einem Glasboden, in dem ein LED-Display installiert ist.

Erstmals findet ein Spiel der ersten Liga im Basketball auf einem derartigen Untergrund statt. Die Linien werden über LED-Markierungen nachgestellt. Das herkömmliche Hallenparkett ist an diesen Stellen besonders rutschig, weshalb hierdurch sogar die Verletzungsanfälligkeit der Spieler minimiert werden kann. Zudem bietet der flexible Boden durch visuell-digitale Animationen Möglichkeiten für das Marketing oder Unterhaltung des Publikums.

Zusammenarbeit zwischen BMW und FC Bayern ermöglicht Innovation

Im bayerischen Stein an der Traun bastelt Christof Babinsky in dem Familienunternehmen ASB Glassfloor seit Jahren an der Idee eines LED-Glasbodens. Er erkannte die Chance, die sich durch die innovative Idee ergab. Durch die strategische Partnerschaft zwischen dem FC Bayern und BMW war diese Innovation realisierbar geworden.

Von den Spielern hätte Babinsky bisher ausschließlich positives Feedback bekommen, berichtet er. Durch weitere neue Ideen soll der Boden einen immer größer werdenden Mehrwert für die Zuschauer bieten. Auch Marko Pešić, Geschäftsführer des FC Bayern, lobt die Idee von Babinsky. Er sieht in dem Boden „die Zukunft des Basketballs“. (jari)