Vladimir Lucic vom Bayern-Basketball: „Wir verstecken uns nicht“

Von: Nico-Marius Schmitz

Geht für die Bayern voran: Vladimir Lucic (rechts). © BEAUTIFUL SPORTS/Borrachero via www.imago-images.de

München – Highlight in der Euroleague: Die Basketballer des FC Bayern treffen heute in Spiel eins des Viertelfinals (21 Uhr) auf den FC Barcelona. Vor dem Abflug nach Spanien nahm sich Führungsfigur Vladimir Lucic (32) Zeit für ein Interview mit unserer Zeitung über den großen Favoriten Barcelona und sein zweites Zuhause München.

Vladmir Lucic, gleich geht es in den Flieger Richtung Spanien. Ihre Einschätzung vor der Partie?

Keine Überraschung: Es wird ein brutal hartes Spiel. Barcelona hat so viele erfahrene Spieler, die seit Jahren auf dem höchsten Level agieren. Barcelona ist jede Saison in der Lage, die Euroleague zu gewinnen. Mit Sarunas Jasikevicius haben sie zudem einen der besten Trainer der Welt.

Klingt fast wie eine „Mission Impossible“.

Wir verstecken uns nicht und werden jedes Spiel mit der höchstmöglichen Energie angehen. Coach Trinchieri hat es gut ausgedrückt: „Wenn Barcelona gut spielt und wir gut spielen, gewinnen sie. Wenn sie gut spielen und wir spielen exzellent, gewinnen sie wohl immer noch.“ Gegen ein Team wie Barcelona darfst du dir keine Fehler erlauben. Wir fliegen aber als Team dahin, um mitzuhalten. Im Sport gibt es keine unmöglichen Missionen. Wir haben in der regulären Saison gekämpft, um uns mit den Playoffs zu belohnen. Wir sagen aber auch ganz klar: Wir sind noch nicht fertig!

Die Playoffs, die zum zweiten Mal erreicht wurden, sind schon ein großer Erfolg für den Verein. Sie sind seit sechs Jahren in München, wie hat sich die Organisation in der Zeit entwickelt?

Die jüngsten Erfolge zeigen ja schon eindrucksvoll die riesige Entwicklung. Seit ich hier bin, haben wir uns jedes Jahr kontinuierlich weiterentwickelt. Es gab auch Rückschläge, aber daraus haben wir gelernt. Beim FC Bayern gibt es diese Gier, dich jeden Tag zu verbessern. Ich bin als Person zusammen mit dem Verein gewachsen. Das war auch ein Grund, warum ich hiergeblieben bin. Weil die Organisation weiterhin große Ambitionen hat. Wir wollen uns als eines der besten Teams in Europa etablieren. Die zweite Playoff-Teilnahme zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das sind nicht nur für uns, sondern für den deutschen Basketball insgesamt große Schritte.

In Europa gibt es viele Teams, die Ihnen mehr zahlen könnten. Warum haben Sie trotzdem noch mal in München verlängert?

Es würde sich falsch anfühlen, wenn ich jetzt sage, dass das Geld bei mir gar keine Rolle spielt. Aber in der jetzigen Phase meiner Karriere betrachte ich das Gesamtbild. Geld war also nicht der entscheidende Punkt. In München habe ich alles, was ich brauche. Auf dem Court und auch daneben. Die Verlängerung hat sich sofort richtig angefühlt.

Sie haben schon öfters gesagt, dass Sie sich mit Ihrer Familie hier sehr wohl fühlen.

Ich bin der Stadt jetzt seit sechs Jahren verbunden, neun werden es mindestens. Wir fühlen uns richtig wohl. Es ist unser zweites Zuhause geworden, auch unsere Familie und Freunde aus Belgrad kommen uns häufig besuchen. München wird immer ein Teil von mir sein.

Wie wichtig war Coach Andrea Trinchieri für Ihre Verlängerung?

Der Coach hat einen großen Einfluss auf meine Karriere. Das zeigen auch meine individuellen Auszeichnungen in der Euroleague. Wir sind beides keine Typen, die einfach zu händeln sind. Wir sagen immer unsere Meinung, schwimmen auch mal gegen den Strom – vielleicht verstehen wir uns deswegen super.

Interview: Nico-Marius Schmitz