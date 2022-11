Ein kleiner Vorgeschmack auf das Sonderheft und die Faszination Football

First Down – die Premiere der NFL in München

Teilen

Zum ersten Mal in der Geschichte der NFL findet ein reguläres Saisonspiel in Deutschland statt. © NFL

32 Extra-Seiten in der tz zum NFL-Spiel in München mit allen Infos zum Mega-Event in der Allianz-Arena, einem Interview mit Super-Bowl-Sieger Sebastian Vollmer. Außerdem: Was den FCB mit Football verbindet.

Liebe Sportfans, liebe Freunde des American Footballs, am Sonntag, dem 13.11. feierte die National Football League (NFL) ein historisches Ereignis. Zum ersten Mal in der Geschichte der NFL fand ein reguläres Saisonspiel in Deutschland statt. Wir freuen uns ganz besonders, dass München als große Sport-Stadt der Austragungsort des ersten Touchdowns der NFL in Deutschland war.

Zu Gast waren die Tampa Bay Buccaneers um den siebenfachen Superbowl Gewinner Tom Brady, die gegen die Seattle Seahawks antreten. Und das Interesse der American Football Community war riesengroß. Für das Spiel am Sonntag hätte die NFL drei Millionen Tickets verkaufen können. Die Fans konnten sich auf ein atemberaubendes Spektakel und eine großartige Stimmung in der ausverkauften Allianz Arena freuen – mit starken Live-Performances in der Pre-Game-Show und zahlreichen Prominenten auf der Tribüne. In der Halftime-Show fand zudem ein FLAG Football Match der Frauen-Nationalmannschaft statt.

Aber auch für die Fans, die nicht das Glück hatten, ein Ticket zu bekommen, wurde das Spiel medial von den NFL Partnern ProSieben, DAZN und ARD-Hörfunk kompetent in Szene gesetzt. Das Spiel war erst der Auftakt von weiteren drei Spielen, welche die NFL in den kommenden Jahren in Deutschland austragen wird. Und die Fans in München können sich schon jetzt freuen, denn von diesen drei Spielen wird ein weiteres NFL-Spiel in der Isar-Metropole ausgetragen.

Liebe Münchner Sportfans – Willkommen in der NFL-Familie!

Die NFL zu Gast in München, eine Woche voller Football. Und das Highlight stand am Sonntag an, die Partie in der Münchner Allianz Arena.

Sie, liebe Leser und Leserinnen, können auf den folgenden Seiten in die Welt dieses spektakulären Sports eintauchen und spannende Interviews lesen. Sebastian Vollmer spielte etwa jahrelang mit Superstar Tom Brady zusammen und gewann zwei SuperBowl-Ringe. Im Gespräch mit der tz verrät Vollmer, warum sich die Karriere trotz zwölf Operationen gelohnt hat und wie Brady tickt.

Andreas Jung, Vorstand Marketing beim FC Bayern, spricht über die Verbindung des deutschen Rekordmeisters zur NFL. Zudem stellen wir Amon-Ra St. Brown vor, den deutschen Passempfänger, der für die Detroit Lions die Liga durcheinanderwirbelt. Sind noch Fragen geblieben? Auch die beantworten wir auf zwei Seiten. Viel Spaß mit dem Sonderheft – und der Faszination Football.

Ein kleiner Vorgeschmack auf das Sonderheft und die Faszination Football