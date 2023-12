Alltägliches Getränk als Booster für jedes Training: Kleiner Fitness-Trick mit großer Wirkung

Von: Alexander Kaindl

Wollen Sie ihr Fitness-Training mit einem kleinen Trick noch effektiver machen? Dafür gibt es eine unbedenkliche Methode – im Fokus steht dabei ein Getränk.

München – Möglichst schnell, möglichst einfach, möglichst günstig: Viele Menschen haben einen Traumkörper als Ziel, wollen dafür aber nicht wirklich viel investieren. Sicher ist: Auf dem Weg zu einem gesünderen Körper und einem besseren Lebensgefühl ist Bewegung unerlässlich. Mit einfachen Tricks lässt sich aber ein jedes Fitness-Training noch effizienter gestalten – wir verraten Ihnen, wie Sie aus jeder Einheit das Maximum herausholen können.

Studien haben nachgewiesen, dass ein Getränk besonders hilfreich ist, wenn man es vor einem Workout trinkt. Genauer gesagt geht es um den Inhaltsstoff der Flüssigkeit, die Millionen Deutsche täglich zu sich nehmen: Koffein – also Kaffee.

Das darin enthaltene Koffein bringt nämlich viele Wirkungen mit sich, die sich positiv auf den Effekt des Fitnesstrainings auswirken können. Wir fassen sie zusammen:

Koffein und die positiven Effekte beim Fitness-Training

Erhöhte Fettverbrennung: Koffein kann den Stoffwechsel ankurbeln und die Freisetzung von Fettsäuren aus den Fettgeweben erhöhen. Dies könnte dazu beitragen, dass der Körper während des Trainings vermehrt auf Fett als Energiequelle zurückgreift. Eine spanische Studie hat ergeben, dass trainierte Sportler, die vor einem Workout Koffein zu sich genommen haben, sogar drei Stunden nach dem Training noch 15 Prozent mehr Kalorien verbrennen.

Koffein kann den Stoffwechsel ankurbeln und die Freisetzung von Fettsäuren aus den Fettgeweben erhöhen. Dies könnte dazu beitragen, dass der Körper während des Trainings vermehrt auf Fett als Energiequelle zurückgreift. Eine spanische Studie hat ergeben, dass trainierte Sportler, die vor einem Workout Koffein zu sich genommen haben, sogar drei Stunden nach dem Training noch 15 Prozent mehr Kalorien verbrennen. Verbesserte körperliche Leistung: Koffein kann die Freisetzung von Adrenalin stimulieren, was zu einer kurzfristigen Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit führen kann. Dies könnte zu einer gesteigerten Ausdauer und einem verbesserten Trainingsergebnis verhelfen.

Koffein kann die Freisetzung von Adrenalin stimulieren, was zu einer kurzfristigen Erhöhung der körperlichen Leistungsfähigkeit führen kann. Dies könnte zu einer gesteigerten Ausdauer und einem verbesserten Trainingsergebnis verhelfen. Verringerung der wahrgenommenen Anstrengung: Einige Studien legen nahe, dass Koffein die wahrgenommene Anstrengung während des Trainings verringern kann, was dazu führen könnte, dass das Training als weniger anstrengend empfunden wird.

Einige Studien legen nahe, dass Koffein die wahrgenommene Anstrengung während des Trainings verringern kann, was dazu führen könnte, dass das Training als weniger anstrengend empfunden wird. Steigerung der mentalen Wachheit: Koffein, das in Kaffee enthalten ist, kann die geistige Wachheit und Konzentration verbessern. Dies kann besonders nützlich sein, um sich während des Trainings besser zu fokussieren.

Kaffee vor dem Workout: Vorsicht bei der Einnahme

Viele Sportlerinnen und Sportler schwören schon lange auf Kaffee vor ihren Einheiten. Was gibt es bei der richtigen Einnahme noch zu beachten? In der Regel wird der Kaffee 30 bis 60 MInuten vor dem Training getrunken. Ein Espresso während des Workouts ist für manche ebenfalls unverzichtbar – und damit nochmal ein zusätzlicher Booster.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Reaktion auf Koffein von Person zu Person unterschiedlich sein kann. Manche Menschen vertragen es besser als andere, und es ist ratsam, die individuelle Toleranz zu berücksichtigen. Zudem sollte man darauf achten, nicht zu viel Kaffee zu trinken, um negative Effekte wie Nervosität oder Schlafstörungen zu vermeiden. Es ist auch ratsam, mit einem Arzt zu sprechen, insbesondere wenn bestehende Gesundheitszustände vorliegen.

Welche Menge Kaffee ist noch unbedenklich?

Und natürlich kommt es auch auf die Menge an, zu viel Kaffee kann dem Körper – unabhängig vom Sport – nämlich schaden. Drei bis sechs Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht sollen die beste Wirkung erzielen. Bei einem 80 Kilo schweren Mann wären das also 240 bis 480 Milligramm Koffein. Eine Tasse Kaffee mit einer Füllmenge von 125 Millilitern Kaffee enthält etwa 80 bis 120 Milligramm Koffein – demzufolge wären also zwei bis vier Tassen denkbar. Möglicherweise probieren Sie es bei einem Ihrer Turbo-Workouts in Kürze einfach selbst aus. (akl)

