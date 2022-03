Flick bewundert Klitschko-Brüder: „Sie sind da für ihr Land“

Bundestrainer Hansi Flick zeigt sich angesichts des Ukraine-Konflikts erschüttert. © Arne Dedert/dpa

Bundestrainer Hansi Flick bewundert die ehemaligen Box-Weltmeister Vitali und Wladimir Klitschko für deren Einsatz für ihr Heimatland angesichts des kriegerischen Angriffs Russlands auf die Ukraine.

Frankfurt/Main - „Wenn ich jetzt einfach mal die Klitschko-Brüder herausstelle, die Art und Weise, wie die sich einsetzen. Sie könnten das auch anders machen. Sie sind da, für ihr Land, für ihre Nation. Das ist schon beeindruckend“, sagte der Chefcoach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft dem ARD-Hörfunk.

Flick zeigte sich erschüttert über den Krieg im Osten Europas. „Es ist Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ich hätte nie gedacht, dass wir in Europa nochmal so was erleben würden. Klar, die Situation zeigt uns, dass Fußball die schöne Nebensache ist und nicht das Wichtigste“, sagte der 57-Jährige. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir befinden sich in ihrer Heimat und treten immer wieder öffentlich für ihr Land ein.

Flick betonte zudem erneut, dass er den Ausschluss der russischen Nationalmannschaft aus den Playoffs zur Fußball-Weltmeisterschaft für die richtige Entscheidung halte. dpa