Neun Monate nach Herzstillstand auf dem Feld: NFL-Profi feiert emotionales Comeback

Anfang des Jahres erlitt Damar Hamlin während eines NFL-Spiels einen Herzstillstand auf dem Platz. Neun Monate später sorgt sein Comeback für Gänsehaut.

Buffalo – Es war einer der größten Schreckmoment für den American Football und die gesamte NFL-Community: Am 2. Januar dieses Jahres brach Profi Damar Hamlin von den Buffalo Bills im Spiel gegen die Cincinnati Bengals bewusstlos zusammen. Sein Herz blieb stehen, noch auf dem Spielfeld musste der US-Amerikaner wiederbelebt werden.

Damar Romeyelle Hamlin Geboren: 24. März 1998 (Alter: 25 Jahre) in McKees Rocks (USA) Team: Buffalo Bills (NFL) Position: Safety

Während Spiel: NFL-Star bricht zusammen

Laut Ärzten war der Grund für den Zusammenbruch ein harter Treffer eines Gegenspielers. Hamlin wurde ins Krankenhaus eingeliefert, konnte dieses jedoch bereits eine Woche später wieder verlassen. Schon kurze Zeit später gibt der 25-Jährige bekannt, wieder auf dem Feld stehen zu wollen.

Was zu diesem Zeitpunkt noch wie ein weit entfernter Traum schien, wurde am Wochenende Realität. Erstmals nach seinem Schreckmoment kam Hamlin wieder in einem NFL-Spiel zum Einsatz. Zwar hatte Hamlin schon in mehreren Spielen der Saisonvorbereitung wieder auf dem Platz gestanden, doch am Sonntag durfte er erstmals wieder in einem Saisonspiel auf dem Rasen stehen – neun Monate nachdem sein Herz auf dem Feld stehen geblieben war.

Damar Hamlin von den Buffalo Bills feiert seine Rückkehr auf das Football-Feld. © Adrian Kraus/AP/dpa

NFL-Profi Damar Hamlin feiert emotionales Comeback

Beim traditionellen Einlaufen der Mannschaften vor dem Spiel kommt Hamlin als letzter aus dem Tunnel. Der Moment, als Hamlin von den knapp 70.000 Zuschauern im Highmark Stadium in Buffalo empfangen wird, sorgt für Gänsehaut. Als er den Rasen betritt, breitet er die Arme aus. Was folgt ist tosender Jubel, viele Zuschauer erheben sich von ihren Plätzen und sorgen für ein einzigartiges Comeback.

Der 25-Jährige lässt es sich nicht nehmen, noch vor Spielbeginn eine Ehrenrunde zu laufen und mit den heimischen Fans abzuklatschen. „Das war ein unwirklicher Moment“, sagte Bills-Cheftrainer Sean McDermott. „Er verdient diese Aufmerksamkeit.“ Die Bills schrieben bei Instagram: „Schön, dich wieder auf dem Feld zu sehen“.

Hamlin nach Comeback: „Dieser Moment war alles für mich“

Hamlin selbst ließ anschließend seinen Emotionen freien Lauf. „Dieser Moment war alles für mich“, sagte der 25-Jährige nach dem 48:20-Sieg seiner Mannschaft gegen die zuvor ungeschlagenen Miami Dolphins. „Immer noch in der Lage zu sein, das auf dem höchsten Niveau der Welt zu tun, was ich liebe, ist fantastisch“, fügte er hinzu.

Dass Hamlin während des Spiels nur zu einigen Kurzeinsätzen kam und ohne nennenswerte Aktion blieb, wurde zur Nebensache. Viel mehr begeisterte er die Fans mit seinem Kampfgeist. „Es ging darum, mir zu beweisen, dass ich den Mut habe, die Kraft habe, den Stolz habe“, sagte Hamlin.

Nach seinem gelungenen Comeback hofft Hamlin auch in NFL-Woche 5 beim Spiel der Bills gegen die Jacksonville Jaguars dabei zu sein. (LuHa)