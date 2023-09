Einstiger NFL-Star (36) stirbt nach Baustellen-Unfall: Er hinterlässt Frau und Tochter

Von: Luca Hartmann

Teilen

Mit nur 36 Jahren ist der ehemalige NFL-Star Mike Williams nach einem tragischen Unfall verstorben. Die Football-Community trauert.

Tampa, Florida - Ganze fünf Saisons spielte Wide Receiver Mike Williams in der NFL auf höchstem Niveau Football. Er fing für die Tampa Bay Buccaneers und die Buffalo Bills Pässe für mehr als 3000 Yards und bejubelte 26 Touchdowns. Anschließend geriet seine Karriere ins Stocken. Nun ist Williams an den Folgen eines tragischen Baustellen-Unfalls verstorben.

Mike Williams Geboren: 18. Mai 1987, Buffalo, New York (USA) Verstorben: 12. September 2023 (36 Jahre) in Tampa, Florida (USA) NFL-Teams: Tampa Bay Buccaneers, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs NFL-Spiele: 63

Ex-NFL-Star Mike Williams stirbt nach Baustellen-Unfall

Williams‘ Agent Hadley Engelhard bestätigte, dass der ehemalige NFL-Profi verstorben sei. Demnach sei Williams am Dienstagmorgen (12. September) friedlich eingeschlafen. „Er wird vermisst werden. Er hat sein ganzes Leben lang hart gekämpft. Gebete an seine Familie“, sagte der Agent.

Bereits am 1. September hatte der US-Amerikaner auf einer Baustelle in Tampa (Florida) bei Elektroarbeiten einen schweren Unfall erlitten. Offenbar fiel ein Stahlträger auf Williams‘ Kopf und verursachte schwere Kopfverletzungen. Dadurch sei er teilweise gelähmt gewesen, seitdem lag er auf der Intensivstation.

Der ehemalige NFL-Star Mike Williams ist mit nur 36 Jahren nach einem schweren Unfall verstorben. © IMAGO / ZUMA Press

Football-Star nach Unfall gelähmt auf der Intensivstation

Williams‘ Vater Wendell Muhammad bestätigte auf einer „GoFundMe“-Seite den schweren Unfall. „Als Folge kam es zu einer Schwellung seines Gehirns sowie einer Rückenmarksverletzung. Diese Verletzungen führten zu einer vollständigen Lähmung seines rechten Arms sowie seines Unterkörpers von der Taille abwärts“, sagte Muhammad.

Nach fast zwei Wochen auf der Intensivstation wurden die Beatmungsgeräte von Williams schließlich abgestellt, berichtete die Tampa Bay Times. Tierney Lyle, die Partnerin des früheren Wide Receivers und Mutter seiner achtjährigen Tochter, bestätigte der Zeitung, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen beendet wurden.

Buccaneers trauern um ehemaligen Wide Receiver Williams

Kurz nach der Nachricht von Williams‘ Tod trauerte sein ehemaliger Verein, die Tampa Bay Buccaneers, um den verstorbenen Spieler. „Wir sind traurig über den frühen Tod von Mike Williams, der unsere Organisation, seine ehemaligen Mannschaftskameraden und die Fans mit schwerem Herzen zurücklässt“, schreiben die Bucs unter einem Foto von Williams. Viele Fans, ehemalige Mitspieler und andere NFL-Teams äußerten sich ebenfalls bestürzt über Williams‘ frühen Tod.

2010 wurde der Wide Receiver von den Buccaneers in der vierten Runde an 101. Stelle gedraftet und konnte in den kommenden vier Saisons mit starken Zahlen von sich überzeugen. Anschließend folgten jedoch Verletzungen und einige Negativschlagzeilen, ein Trade zu den Buffalo Bills war die Folge. Dort konnte er jedoch nicht zu alter Stärke zurückfinden. 2016 beendete Williams nach insgesamt 63 Einsätzen in der NFL seine Karriere.

Kürzlich erst erschütterte der Tod eines ehemaligen Basketballers die NBA.