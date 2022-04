Verstappen fährt hinterher: Red-Bull-Boss Marko bleibt entspannt - „Noch nichts verloren“

Red-Bull-Pilot Max Verstappen spielt in der aktuellen Formel-1-Wertung die zweite Geige. In Imola soll sich das nun ändern, wie Chefberater Dr. Helmut Marko erklärt.

Imola - Die Formel 1 fährt in Italien! Am Sonntag steigt in Imola der Große Preis der Emilia-Romagna (15.00 Uhr, Sky und RTL) – doch das Red-Bull-Team von Weltmeister Max Verstappen spielt nur noch die zweite Geige hinter Ferrari. Wie er das ändern will, erklärt Chefberater Dr. Helmut Marko (78) im tz-Interview.

Herr Dr. Marko, Max Verstappen scheint nach drei Saisonrennen schon ungeduldig zu werden. Nach zwei Ausfällen lästerte er, er bräuchte in dieser Saison 45 Rennen, um seinen WM-Titel zu verteidigen. Was sagen Sie dazu?

Marko: Das sehe ich nicht so. Die beiden Defekte, die wir hatten, waren unterschiedlicher Natur. Wir sind zusammen mit unserem Motorpartner unermüdlich bemüht zu verhindern, dass das nicht mehr vorkommt. Aber grundsätzlich sind natürlich zwei Ausfälle in drei Rennen ein absolutes No-Go!

Max wirkt sehr ungeduldig. Wie halten Sie ihn motiviert?

Marko: Sein jugendliches Alter ist prädestiniert für Ungeduld. Ich habe ihm gesagt, dass wir noch 20 Rennen haben, bei denen mit Sprintrennen und schnellsten Runden noch über 500 Punkte zu vergeben sind. Da ist bei Weitem noch nichts verloren. Allerdings: Der Ferrari ist ein sehr zuverlässiges Auto, das unter allen Bedingungen schnell ist.

Ferrari hat im Gegensatz zu Red Bull und Mercedes die 21er-Saison früh abgeschrieben und sich ganz auf den Bau des neuen Autos konzentriert. Macht sich das jetzt bezahlt?

Marko: Das war sicher ein Vorteil. Wir hatten aber da gar keine Wahl, weil wir bis zuletzt mit Mercedes um den Titel gekämpft haben. Aber wenn man sieht, welche Probleme Mercedes mit dem Auto jetzt hat, dann haben wir das gut hinbekommen.

Red-Bull-Boss über Ferrari: „Wir sind schwerer, wir glauben zehn Kilo“

Hatten Sie Ferrari so stark auf der Rechnung?

Marko: Nach den ersten Tests stand fest, dass Ferrari ein sehr konkurrenzfähiges Auto hat. Besonders in den Händen von Leclerc. Dazu kommt: Wir sind schwerer, wir glauben zehn Kilo. Das sind drei Zehntel. Das macht zusätzlich Hoffnung, weil wir drei Zehntel schneller sein werden, weil wir abspecken.

Wann ist es denn so weit?

Marko: In Imola noch nicht, leider.

Warum ist es so schwer, ein Auto leichter zu machen?

Marko: Weil es nicht einfach geht, einfach mal ein Chassis zehn Kilo leichter zu bauen. Man muss in allen Bereichen ansetzen. Dann kommt das Costcap, das Budgetlimit.

Apropos Costcap: Dadurch, dass die Transportkosten so nach oben geschossen sind, gibt es Diskussionen, das eigentlich limitierte Budget wieder erhöhen zu dürfen. Wie weit sind diese Gespräche?

Marko: Leider ist es vom Reglement nicht gut gelöst, dass es fast eine Einstimmigkeit der Teams braucht, um so was zu ändern. Und es gibt ja im Moment den üblichen Nein-Sager Andreas Seidl von McLaren. Aber selbst er denkt schon darüber nach.

Zurück zum Sport: Im letzten Jahr kämpften Sie mit Mercedes, jetzt mit Ferrari. Was ist anders?

Marko: Ferrari und wir haben eine ähnliche Herangehensweise. Da steht der Sport im Vordergrund. Bei Mercedes war viel Politik mit im Spiel. Mit Ferrari gibt es ein besseres Verhältnis. Was noch dazukommt: Max fährt jetzt gegen Leclerc, die sind zusammen im Kartsport groß geworden, sind eine Generation. Mit Lewis Hamilton war das anders: Der ist viel älter, er war der König, an dessen Thron ein viel jüngerer rüttelte. Das ist psychologisch gesehen eine ganz andere Voraussetzung.

„Es tut in der Seele weh, einen vierfachen Weltmeister in einer solchen Situation zu sehen“

Sind Hamilton und Sebastian Vettel über ihrem Zenit?

Marko: Hamilton hat immer noch einen großen Erfahrungsschatz. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Routine doch nicht mehr ganz mit dem jugendlichen Elan und purem Speed mithalten kann. Bei Sebastian kommt dazu, dass er sicher vom Auto her am stärksten benachteiligt ist.

Sollte Vettel aufhören?

Marko: Grundsätzlich passt ein Hinschmeißen mitten in der Saison nicht zum starken Charakter, der Sebastian ist. Aber vom Team müsste halt bald eine Verbesserung kommen, sonst wird es immer schwieriger, motiviert zu bleiben. Es tut jedenfalls in der Seele weh, einen vierfachen Weltmeister in einer solchen Situation zu sehen.

Was läuft schief bei Aston Martin?

Marko: Es ist immer noch ein Teamsport. Du brauchst Zusammenhalt. Deshalb konnten wir auch trotz vieler Abwerbeversuche sehr lange unsere wichtigen Leute an Bord halten. Auch wenn einige Abwerbeversuche von Aston Martin dann doch erfolgreich waren. Es nutzt aber nichts, nur einzelne Leute abzuwerben.

Hat Aston Martin die falschen Leute abgeworben?

Marko (lächelt): Das will ich lieber nicht kommentieren.

Porsche und Red Bull nehmen Gespräche auf

Letztes Thema: Als der VW-Konzern vor gut zehn Tagen grünes Licht für einen F1-Einstieg seiner Töchter Audi und Porsche gab, haben Sie quasi besonders Porsche einen Heiratsantrag gemacht. Wie weit sind die Verhandlungen?

Marko: Es ist noch nicht lange her, dass VW Ja gesagt hat. Deshalb ist jetzt eine logische Situation für zwei Partner wie Porsche und Red Bull, Gespräche aufzunehmen. Das wird jetzt geschehen.

Gespräche aufnehmen? Ist das nicht ein wenig untertrieben? Weiterführen wäre doch eher richtig zu sagen?

Marko (schmunzelt): Ich will bei meiner Formulierung bleiben.