Formel-1-Beben: Rennleiter entlassen - Videobeweis eingeführt!

Von: Marco Blanco-Ucles

Redebedarf: Michael Masi (Mitte) ist nicht mehr länger Rennleiter der Formel 1, wurde entlassen. © Andrea Diodato/Imago

Stühlerücken in der Formel 1: Michael Masi wurde als Rennleiter abgesetzt. Ein Deutscher wird sein Nachfolger. Zudem gibt es eine weitere Regeländerung zur neuen Saison.

Paris - Spektakuläre Nachrichten in der Formel 1*. Wie der neue FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem am Donnerstag in einer Video-Mitteilung bekannt gab, ist Michael Masi nicht länger der Rennleiter der Formel 1. Grund für die Absetzung sei das höchst umstrittene Formel-1-Finale in Abu Dhabi gewesen. Als Nachfolger präsentierte Ben Sulayem ein Duo: Eduardo Freitas - ehemaliger Rallye-Renndirektor und der Deutsche Niels Wittich - ehemaliger DTM-Rennleiter - sollen sich künftig bei den Rennen abwechseln. Bereits bei den Testfahrten in Barcelona soll das neue Renn-Management erstmals im Einsatz sein. Unterstützt werden Freitas und Wittich von Herbie Blash. Er agiert als „Senior Advisor“.

Gänzlich in Ungnade ist Masi jedoch nicht gefallen. Der Australier bekommt einen neuen Job innerhalb der FIA angeboten. Ben Sulayem bedankte sich ausdrücklich für die Dienste Masis, der den Job seit 2019 innehatte. Damals war er als Nachfolger des überraschend verstorbenen Charlie Whiting präsentiert worden.

Formel 1: Rennleiter Masi kostete WM-Finale 2021 seinen Job als Rennleiter

Das umstrittene WM-Finale am 12. Dezember hat Masi letztlich seinen Job gekostet. Der Australier hatte es mit seinen Entscheidungen Max Verstappen* ermöglicht, Konkurrent Lewis Hamilton* zu überholen und sich damit zum Weltmeister zu krönen*. Zuletzt waren belastende Aufnahmen des Funkverkehrs zwischen dem Kommandostand des Verstappen-Teams Red Bull+ und Masi aufgetaucht. Dort ist zu hören, wie der Rennstall dem Rennleiter das Szenario schildert, welches unmittelbar danach geschah.

Die Videobotschaft beinhaltete jedoch nicht nur die Nachricht der Entlassung von Masi. Ben Sulaymen kündigte zusätzlich an, zukünftig auf einen Videoschiedsrichter - vergleichbar mit dem im Fußball - setzen zu wollen. Auch dafür sei das WM-Finale der Auslöser gewesen sein. Für seinen Vorschlag erhielt der FIA-Präsident die Unterstützung der Teamchefs sowie Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. (mbu/dpa) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.