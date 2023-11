Las Vegas F1-Chaos: Zwischen Neonräuschen und Rennfieber

Von: Henning Rosenstengel

Drucken Teilen

Die Formel 1 kehrt nach fast 40 Jahren zurück nach Las Vegas, und die Stadt, bekannt für ihre schillernden Lichter und Casinos, bereitet sich auf ein spektakuläres Rennwochenende vor. Dieses Jahr wird der Las Vegas Grand Prix ein Teil der amerikanischen Trilogie der Formel 1, neben den Rennen in Austin und Miami, und markiert damit eine bedeutende Expansion der Serie in den US-Markt.

Der Große Preis von Las Vegas findet am Sonntag, den 19. November, um 7 Uhr morgens deutscher Zeit statt. Die Übertragungsrechte für das Rennen liegen beim Pay-TV-Sender Sky, der sowohl die freien Trainings als auch das Qualifying und das Rennen live übertragen wird. Fans können das Geschehen auch über den Livestream bei Sky Go und Wow verfolgen.

Der Rennzirkus macht erstmals nach 1982 wieder in Las Vegas Station. © John Locher/AP/dpa

Die Strecke führt 1,8 Kilometer über den berühmten Las Vegas Strip, vorbei an ikonischen Casinos wie dem Mirage, Caesars Palace und Bellagio. Mit einer Gesamtlänge von 6,2 Kilometern und Geschwindigkeiten von bis zu 340 km/h verspricht der Kurs Spannung und spektakuläre Überholmanöver. Allerdings gibt es auch Bedenken hinsichtlich der niedrigen Temperaturen, die in der Winternacht in Las Vegas herrschen können, was die Reifenperformance und den Grip der Autos beeinträchtigen könnte.

Das Rennwochenende in Las Vegas, das ein Fest des Motorsports hätte sein sollen, entwickelte sich schnell zu einem Debakel, das die Formel-1-Gemeinschaft in Aufruhr versetzte. Zwischen den glitzernden Fassaden der Casinos und dem Jubel der Menge offenbarten sich organisatorische Mängel und eine Reihe unerwarteter Zwischenfälle, die das Rennen in ein Chaos stürzten. Die Kombination aus ungewöhnlichen Startzeiten, Sicherheitsbedenken und der Kritik an einer übermäßigen Showorientierung ließ viele Fans und Teilnehmer gleichermaßen frustriert zurück. Dieses Rennen in Las Vegas wird sicherlich in die Annalen der Formel 1 eingehen – allerdings aus Gründen, die die Verantwortlichen lieber vermieden hätten.

Während die Lichter von Las Vegas die Nacht erhellen, brodelt unter den Fans und Beobachtern eine Debatte über das Formel-1-Debakel in Las Vegas zwischen Show und sportlicher Integrität. Wie wird sich das Rennen unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen entwickeln? Werden die kühlen Temperaturen und die glamouröse Kulisse die Dynamik auf der Strecke beeinflussen? Diese Fragen und die sich entwickelnden Geschichten rund um den Las Vegas Grand Prix halten die Motorsportwelt in Atem.