Beckenbauer-Sohn findet Liebesglück im Internet: „Hab mir gedacht, ich schreib sie mal an“

Von: Stefan Schmid

Joel Beckenbauer posiert mit seiner Freundin Jessica Martl in Kitzbühel. © Instagram/beckenbauer_joel

Knapp zwei Jahre sind Joel Beckenbauer und seine Freundin Jessica nun schon liiert. Von Liebesmüdigkeit ist aber noch lange keine Spur beim glücklichen Paar.

München - Der jüngste Sohn von FC Bayern-Legende Franz Beckenbauer - Joel Beckenbauer - posiert freudestrahlend mit Freundin Jessica Martl auf Instagram. Entstanden sind die Bilder bei einem Benefiz-Golf-Turnier in Kitzbühel, bei dem Joel - als passionierter Golf-Spieler bekannt - geladen war. Auch wenn das junge Paar nun schon etwa zwei Jahre gemeinsam durchs Leben schreitet, ist es eines der wenigen Bilder von den beiden. Der Liebe scheint dies aber keinen Abbruch zu tun.

Beckenbauer kontaktierte Jessica online

Den ersten Schritt zum großen Glück macht Joel über Instagram. Der Sohn von „Kaiser“ Franz schrieb der Rosenheimerin eine Nachricht auf der Social-Media-Plattform, schreibt die Bunte. „Da sie ja nicht weit weg wohnt, hab ich gedacht, schreib ich sie mal an, und dann haben wir uns relativ schnell getroffen.“

Beim ersten online-Abtasten wusste Jessica dabei noch gar nicht, mit wem sie sich da unterhält. „Irgendwann hab ich Joel dann gegoogelt“, sagt die junge Frau. Offensichtlich ist, dass sie der berühmte Vater von Joel nicht abschreckte und so kam eins zum anderen. Schon nach dem ersten Treffen sollen die Funken geflogen sein und dem jungen Glück stand nichts mehr im Wege.

Beckenbauers Jessica braucht das Rampenlicht nicht

Mittlerweile studieren die beiden gemeinsam in Salzburg und dürften als das Campus-Pärchen der Stadt gelten. Allerdings strebt die Studentin nicht ins Rampenlicht. So gibt es kaum gemeinsame Bilder von den beiden auf ihren Instagram-Kanälen und auch in der Öffentlichkeit sind beide selten gemeinsam gesehen worden. Beim ersten gemeinsamen Auftritt 2021 beim „Alpine Cocktail“ - der Eröffnung des Showrooms des Sportwagenherstellers Alpine - waren die Beziehung schon fast ein Jahr alt.

Und wenn sie mal in der Öffentlichkeit ist, dann schwärmt die Rosenheimerin über ihren Joel in den höchsten Tönen: „Er ist super lieb, aufmerksam und immer für mich da.“ Eine Fürsorge, die Joel nicht nur seiner Freundin, sondern auch anderen Menschen in seinem Leben entgegenbringt. Als Papa Franz krank war, hat der junior noch ein Jahr auf dem Beginn seines Studiums gewartet und ist zuhause geblieben, um sich um den Vater zu kümmern, der jetzt leider gesundheitlich wieder mehr zu kämpfen hat. (sch)