Franz Wagner: Freundin, Frau, Kinder, Familie? Das wissen wir über den deutschen Basketball-Spieler

Franz Wagner (22 Orlando Magic) © IMAGO / Sports Press Photo

Franz Wagner läuft seit Juli 2021 in der NBA für die Orlando Magic auf und nimmt 2022 für Deutschland an der Basketball-EM teil.

Berlin ‒ Franz Wagner wurde am 27. August 2001 in Berlin geboren und begann seine Basketball-Karriere, wie sein älterer Bruder Moritz, in den Jugend- und Herrenmannschaften seines Heimatclubs Alba Berlin. Auch er wechselte früh in die USA und studierte ebenfalls an der University of Michigan und spielte auch für die Michigan Wolverines in der National Collegiate Athletic Association. Im Mai 2021 wählten ihn die Orlando Magics im sogenannten Draftverfahren der NBA aus, womit ihm ein Vertrag sicher war, und er wurde Mannschaftskollege seines Bruders Moritz Wagner.

Franz Wagner – die private Seite des jüngeren Bruders von „Moe“ Wagner

Nicht nur sein älterer Bruder Moritz, sondern auch seine Eltern, Beate Wagner, eine 1,86 Meter große Ärztin und Medizinjournalistin, und Axel Schulz, ein 1,96 Meter großer Arzt und ehemalige Handball-Jugendnationalspieler der DDR, freuen sich über die Familienzusammenführung in Florida. Die Brüder sind vereint, sie leben ihren Traum zusammen, sie spielen zusammen bei den Orlando Magic und wohnen zusammen. Was sie jedoch mutmaßlich trennt, ist ihre Stellung im Team und ihr Verdienst.

Franz Wagner hat bisher nur sehr wenige Informationen über sich und seine Familie der Öffentlichkeit preisgegeben. Er scheint ledig zu sein, auch wenn er sich in dieser Angelegenheit bisher auf keiner Plattform der sozialen Medien dazu geäußert hat. Der Berliner ist gerade mal 20 Jahre alt und er scheint sich mehr auf seine Karriere zu konzentrieren, als Zeit mit anderen Dingen zu verschwenden.

Franz Wagner – Stationen seiner bisherigen Laufbahn

Franz Wagner erlernte das Basketballspiel bei Alba Berlin. Nach Einsätzen in den Jugendmannschaften und in der zweiter Herrenmannschaft bei seinem Heimatclub gab er im April 2018 als 16-Jähriger seinen Einstand in der Basketball-Bundesliga. Zu diesem Zeitpunkt löste er seinen Bruder Moritz als jüngsten Bundesligaspieler bei Alba Berlin ab. Mit einer Doppellizenz spielte Wagner in der Spielzeit 2018/19 nicht nur bei seinem Heimatverein Alba Berlin, sondern er wurde auch beim Kooperationsverein der Berliner bei SSV Lokomotive Bernau in der 2. Bundesliga eingesetzt.

Auch Franz träumte davon, wie sein Bruder Moritz, in die USA zu gehen, um dort zu studieren und in der Hochschulliga, der National Collegiate Athletic Association, zu spielen. Im Juli 2019 verkündete die University of Michigan Franz Wagner als Neuzugang und gleich in seiner ersten Saison wurde er zu einem der Leistungsträger der Michigan Wolverines, wo auch sein Bruder gespielt hatte. In der folgenden Saison 2020/21 stand der Berliner bei allen seinen Einsätzen in der Anfangsaufstellung und er wurde drittbester Korbschütze seines Teams.

Franz Wagner beim NBA Draft: Erster Top-10-Pick seit Nowitzki

Im Mai 2021 wurde Franz Wagner im Draftverfahren der NBA, einem Auswahlverfahren, bei dem sich Vereine der NBA die Rechte an Nachwuchsspielern sichern können, an achter Stelle von den Orlando Magic ausgewählt. Damit wurde er seit Dirk Nowitzki zum ersten deutschen Basketballspieler, der als einer der ersten zehn Spieler in diesem Auswahlverfahren aufgerufen wurde. Wagner wurde in Orlando Mannschaftskollege seines Bruders Moritz.

Gleich in seiner ersten Saison für die Magics spielte Wagner eine wichtige Rolle im Team und damit absolvierte er eine starke erste Saison in der NBA. Er spielte ein beeindruckendes erstes Jahr, in dem er pro Spiel auf die zweitmeisten absolvierten Minuten, Würfe und Punkte im Team kam. Bisher hat noch kein deutscher Spieler in seiner ersten Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt so eine starke Spielzeit abgeliefert. Auch wenn die Orlando Magic eines der schlechtesten Teams der Liga waren – Franz Wagner selbst gehörte jedoch zu den besten Newcomern der NBA – und dies führt ihn in eine glänzende Zukunft.

Der Basketballer Franz Wagner – seine sportlichen Erfolge und Auszeichnungen

Da kein deutscher NBA-Spieler bislang in der ersten Spielzeit in der NBA so erfolgreich spielte, rechtfertigte er bereits nach der ersten Saison seinen Vierjahresvertrag über 22,78 Millionen US-Dollar, den er vor der Saison unterzeichnet hatte. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Franz Wagner noch viele Jahre für die Orlando Magic spielen, denn in den meisten Fällen verlängern Top-Newcomer bei ihrem ersten Team mindestens einmal ihren Vertrag und erreichen so acht bis neun Saisons.

Franz Wagner erhielt folgende Auszeichnungen und Ehrungen:

2018 wurde er zu den vier wertvollsten Spielern der NBBL-Top4 gewählt

2018 errang er den Titel des NBBL-Newcomers des Jahres

2019 wurde er als bester deutscher Nachwuchsspieler U22 der Basketball-Bundesliga ausgezeichnet

2019/20 wurde er in die Big Ten als Student des Erstsemesters gewählt

In der Spielzeit 2020/21 wurde er in das zweite Team der All-Big Ten berufen

Im Dezember 2021 wurde ihm die Auszeichnung als bester Neuling des Monats in der Eastern Conference verliehen

2022 wurde er in das 1.Team der All-Rookies berufen