French Open 2022: Angelique Kerber erreicht die dritte Runde

Angelique Kerber © IMAGO/Juergen Hasenkopf

Die deutsche Nummer eins im Tennis, Angelique Kerber, spielt sich bei den French Open in Runde drei.

Paris - Angelique Kerber hat bei den French Open die dritte Runde erreicht. Die deutsche Nummer eins gewann am Mittwoch gegen die französische Wild-Card-Spielerin Elsa Jacquemot mit 6:1, 7:6 (7:2) und wurde dabei nur im zweiten Satz etwas mehr gefordert. In der dritten Runde trifft die gebürtige Bremerin Kerber am Freitag auf Alexandra Sasnowitsch aus Belarus, die die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu etwas überraschend mit 3:6, 6:1, 6:1 besiegte.

Andrea Petkovic ist beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison dagegen in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Darmstädterin verlor gegen Viktoria Asarenka aus Belarus mit 1:6, 6:7 (3:7). Olympiasieger Alexander Zverev spielt am Mittwoch noch gegen den Argentinier Sebastian Baez um den Einzug in die dritte Runde.

Andrea Petkovic bei French Open in Runde zwei ausgeschieden

Paris - Andrea Petkovic ist bei den French Open in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Darmstädterin verlor am Mittwoch in Paris gegen Viktoria Asarenka aus Belarus mit 1:6, 6:7 (3:7). Petkovic erwischte gegen die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt einen schwachen Start und gab den ersten Satz in nur 34 Minuten ab. Danach steigerte sich die Fed-Cup-Spielerin und lag im zweiten Satz schnell ein Break vorne. Beim Stand von 5:4 vergab Petkovic sogar einen Satzball, wenig später machte Asarenka ihr Weiterkommen im Tiebreak nach insgesamt 1:48 Stunden perfekt. (dpa)