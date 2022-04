French Open 2022: Alle Spiele und Termine in der Übersicht

Von: Christoph Klaucke

Die French Open finden vom 22. Mai bis zum 5. Juni 2022 statt – unter anderem im Court Philippe Chatrier. (Archivbild) © Petr David Josek/dpa

Die French Open 2022 beginnen am 22. Mai, das Herren-Finale steigt am 5. Juni. In unserem Überblick finden Sie alle Termine und den Spielplan.

Paris – Die French Open 2022 in Roland Garros stehen in den Startlöchern. Der zweite Grand Slam des Jahres findet vom 22. Mai bis 5. Juni in Paris statt. Das besondere bei diesem Tennisturnier: Es ist das einzige Major, das auf Sand gespielt wird. Die deutschen Tennis-Asse wollen nach den enttäuschenden Auftritten bei den Australian Open im Januar wieder vorne mitmischen. Olympiasieger Alexander Zverev jagt seinen ersten Grand-Slam-Titel. Alle Termine und wann welche Spiele stattfinden in der Übersicht:

Grand-Slam-Turnier: French Open 2022 Preisgeld: 42.700.000 € Nächstes Datum: So., 22. Mai 2022 – So., 5. Juni 2022 Auslosung: Herren: 128E/128Q/64D; Damen: 128E/96Q/64D; Mixed: 32 Paarungen Center Court 15.225 Zuschauer Austragungsort: Paris, Frankreich

French Open 2022: Der Spielplan im Überblick

Bei den French Open messen sich ab dem 22. Mai 2022 die besten Tennisspieler in den Wettbewerben Herreneinzel, Dameneinzel, Herrendoppel, Damendoppel und Mixed. Das Grand-Slam-Turnier wird am 5. Juni mit dem Einzel der Herren abgeschlossen. Dann will Novak Djokovic seinen Titel verteidigen, der Serbe setzte sich im Finale des Vorjahres gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas in fünf Sätzen durch und feierte seinen zweiten Triumph bei den French Open.

Favorit ist aber der Rekordsieger der French Open, Rafael Nadal. Der Spanier konnte sich die Krone auf dem Sandplatz bisher 13 Mal aufsetzen. Durch den Gewinn der Australian Open stieg Nadal mit 21 Grand-Slam-Titeln zum alleinigen Rekord-Champion vor Djokovic auf. Der Spielplan der French Open im Überblick:

Datum Runde, Disziplin Sonntag, 22.05.2022 - Montag, 23.05.2022 1. Runde Einzel, Herren und Damen Dienstag, 24.05.2022 2. Runde Einzel, Herren und Damen Mittwoch, 25.05.2022 - Samstag, 28.05.2022 3. Runde Einzel, Herren und Damen Sonntag, 29.05.2022 - Montag, 30.05.2022 4. Runde Einzel, Herren und Damen Dienstag, 31.05.2022 - Mittwoch, 01.06.2022 Viertelfinale Einzel, Herren und Damen Donnerstag, 02.06.2022 Halbfinale Einzel, Damen Freitag, 03.06.2022 Halbfinal Einzel, Herren Samstag, 04.06.2022 Finale Einzel, Damen Sonntag, 05.06.2022 Finale Einzel, Herren

In der ersten Runde der Einzel-Wettbewerbe der French Open treten jeweils 128 Sportler an. Im Doppel gibt es 64 Teams, die um die heißbegehrten Trophäen kämpfen.

Hier finden Sie die Ansetzungen der jeweiligen Tage, sobald diese feststehen:

Datum Uhrzeit Disziplin Ansetzung

Spielort der French Open 2022 ist das Stade Roland Garros in Paris, wo seit 1928 Tennis gespielt wird. Der Center Court in Paris ist nach Philippe Chatrier benannt und bietet ein Fassungsvermögen für 15.225 Zuschauer.

Karten für die French Open 2022 sind ausverkauft

Die Karten für die French Open 2022 sind bereits ausverkauft. Lediglich einige Alternativhändler bieten die Tickets zum Wiederverkaufspreis an. Diese sind in der Regel dann aber deutlich teurer als über die offizielle Website der French Open. (ck)