French Open 2022 live im TV und Stream - alle Termine in der Übersicht

Von: Anna Lorenz

Am 22. Mai 2022 startet die French Open 2022 in Paris - wo läuft das Turnier im TV und Stream? © Elio Montes/imago

Die French Open 2022 startet am 22. Mai 2022 - wo läuft das Grandslam-Turnier im TV und Live-Stream? Alle Sendetermine im Überblick.

München – Die French Open 2022 finden vom 22. Mai bis zum 5. Juni 2022 in Paris statt. Größen des Tennis wie Barty, Nadal, Medvedev, Krejcikova, Djokovic und auch der Deutsche Alexander Zverev werden bei Roland Garros an den Start gehen und die Zuschauer im Stadion, aber auch vor dem TV oder im Live-Stream in Atem halten. Zu Recht, denn im zweiten Turnier der Grand-Slam-Saison geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um einen großen Preis. Wann die Matches auch in Deutschland zu sehen sein werden, finden Sie in unserer Übersicht weiter unten.

French Open 2022 live im TV und Stream – Termine in der Übersicht

Die Spiele der ersten Runde des französischen Sandplatzturniers in Paris sind für den 22. Mai 2022 angesetzt. Gespielt wird bei der French Open 2022 wie gehabt in mehreren Kategorien, wobei das Einzel der Damen und das Einzel der Herren die meisten Zuschauer anziehen wird. Die Termine in der Übersicht:

Datum Uhrzeit Match 22. Mai 2022 11.00 Uhr 1. Runde (Damen / Herren) 23. Mai 2022 11.00 Uhr und 21.00 Uhr 1. Runde (Damen / Herren) 24. Mai 2022 11.00 Uhr und 21.00 Uhr 2. Runde (Damen / Herren) 25. Mai 2022 11.00 Uhr und 21.00 Uhr 3. Runde (Damen / Herren) 26. Mai 2022 11.00 Uhr und 21.00 Uhr 4. Runde (Damen / Herren)

Spielplan der French Open Hier finden Sie einen detaillierten Spielplan zu den French Open 2022 mit allen Terminen und Ansetzungen.

French Open live im TV und Stream - Termine der Finalspiele im Überblick

Die Teilnehmer der French Open 2022 im Einzel der Damen und Einzel der Herren werden sich nach den ersten vier Runden deutlich reduziert haben. Am 31. Mai 2022 beginnen die Finalspiele:

Datum Uhrzeit Match 31. Mai 2022 12.00 Uhr und 17.00 Uhr Viertelfinale (Damen / Herren) 01. Juni 2022 12.00 Uhr und 17.00 Uhr Viertelfinale (Damen / Herren) 02. Juni 2022 14.00 Uhr Semifinale Damen 03. Juni 2022 15.00 Uhr und 19.00 Uhr Semifinale Herren 04. Juni 2022 15.00 Uhr Finale Damen 05. Juni 2022 15.00 Uhr Finale Herren

Somit stehen am 5. Juni 2022 die Einzelchampions der French Open 2022 fest. Nach dem überraschenden Rücktritt der Australien-Open-Gewinnerin Ashleigh Barty scheint das Feld bei den Damen offen. Bei den Herren steht natürlich Rafael Nadal hoch im Kurs: Der König der French Open (13 Siege) könnte seinen Gesamtrekord mit einem 22. Sieg in einem Grand Slam Turnier weiter ausbauen. Sein größter Widersacher dabei könnte der Serbe Novak Djokovic sein, vorausgesetzt, der ungeimpfte Tennisstar darf zum Turnier in Paris überhaupt antreten. Doch auch Zverev werden gewisse Chancen eingeräumt, das Turnier zu gewinnen, auch wenn er bei den Australian Open nicht seine beste Form zeigen konnte.

Wo läuft die French Open 2022 live im TV und Stream?

Wer die French Open 2022 nicht in Paris mitverfolgen kann, hat immerhin die Möglichkeit, live vor dem TV oder im Stream mitzufiebern. In Deutschland ist die French Open 2022 hier zu sehen:

Sender Programm Plattform Eurosport 1 Alle wichtigen Spiele Free TV Eurosport 2 Weitere Partien nach Senderermessen Pay TV Eurosport Player Live-Stream zu Eurosport für unterwegs Kostenpflichtig DAZN (Kooperation mit Eurosport) Live-Stream zu Eurosport für unterwegs Kostenpflichtig