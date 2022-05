French-Open-Achtelfinale im Live-Ticker: Zverev gegen Qualifikant Zapata Miralles gefordert

Von: Antonio José Riether

Alexander Zverev will bei der French Open ins Viertelfinale. © Juergen Hasenkopf/imago-images

Bei den French Open will Alexander Zverev seinen ersten Grand-Slam-Titel holen. Dafür muss er im Achtelfinale den Spanier Bernabe Zapata Miralles bezwingen. Der Live-Ticker.

Ab 14.55 Uhr duelliert sich der deutsche Olympiasieger mit dem 133. der Weltrangliste.

Update vom 29. Mai, 12.54 Uhr: Das für Achtelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Bernabe Zapata Miralles, das ursprünglich um 14.15 Uhr stattfinden sollte, wird Stand jetzt um 14.55 Uhr ausgetragen. Der Weltranglisten-Dritte muss in der vierten Runde der French Open gegen den Qualifikanten bestehen, um seine Titelchancen zu wahren.

Zverev verzichtete für Viertelfinale auf das Champions-League-Endspiel in Paris

Erstmeldung vom 29. Mai:

Paris - Das Finale der Champions League ist gerade vorbei, da richtet sich die sportliche Aufmerksamkeit in Frankreich wieder auf das aktuelle Grand-Slam-Turnier. Die French Open geht in die spannende Phase, im Achtelfinale am Sonntag trifft Alexander Zverev dabei auf den spanischen Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles. Der beste deutsche Tennisspieler verzichtete mit Blick auf das Match sogar auf das große Fußballereignis in der französischen Hauptstadt.

„Ich habe Tickets, aber ich werde nicht hinfahren“, meinte Zverev nach seinem Achtelfinaleinzug in Frankreich. „Ich spiele hier einen Grand Slam und werde am nächsten Tag spielen. Das wird bis Mitternacht gehen, das ist viel zu spät.“ Die aktuelle Nummer drei der Weltrangliste überlässt also nichts dem Zufall, noch wartet er auf seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Zverev kennt seinen Gegner Zapata Miralles kaum: „Ich weiß nicht sehr viel über ihn“

Bis auf das Zweitrunden-Match gegen Sebastián Báez, das Zverev nach einem Rückstand von zwei Sätzen noch drehen konnte, gewann der 25-Jährige seine beiden Matches jeweils in drei Sätzen. Auch gegen den Spanier Zapata Miralles sollte er nicht allzu groß gefordert werden. „Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht sehr viel über ihn“, gestand der Hamburger vor der Partie. „Er hat die Woche seines Lebens hier und spielt großartiges Tennis. Ich werde in bester Form sein müssen, um ihn zu bezwingen“, so Zverev.

Mit seiner eigenen Entwicklung während des Turniers gab sich der Deutsche zufrieden. „Ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg“, sagte Zverev, der seine Chance nutzen will. In einem möglichen Viertelfinale könnte er auf den Spanier Carlos Alcaraz treffen, der es im Abendspiel am Sonntag mit dem Russen Karen Khachanov zu tun bekommt. (ajr)