French Open heute im Live-Ticker: Achtung, Stolpergefahr! Zverev gegen Underdog gefordert

Von: Florian Schimak

Alexander Zverev ist heute bei den French Open gegen Underdog Baez gefordert. © IMAGO / NurPhoto

Alexander Zverev muss bei den French Open in der 2. Runde gegen einen Underdog ran. Der Olympiasieger trifft auf den Argentinier Sebastian Baez. Der Live-Ticker.

Update vom 25. Mai, 13.41 Uhr: Wir müssen nochmal 20 Minuten länger auf Zverev warten, weil sich Kerber gegen Elsa Jacquemont im zweiten Satz etwas schwertut. Neue Uhrzeit für Zverev gegen Baez ist nun 13.55 Uhr.

Alexander Zverev kämpft bei den French Open um den Einzug in die nächste Runde. © IMAGO / Hasenkopf

French Open, 2. Runde: Alexander Zverev (GER, 3) - Sebastian Baez (ARG) -:-, -:-. -:-

Spieler 1. Satz 2. Satz 3. Satz Alexander Zverev (GER) - - - Sebastian Baez (ARG) - - -

Update vom 25. Mai, 13.08 Uhr: Bitter! Andrea Petkovic verliert ihr Zweitundenmatch gegen Viktoria Azarenka mit 1:6, 6:7 (3:7). Da war eigentlich mehr drin für Darmstädterin, am Ende aber hat es nicht gelangt. Nun ist noch Angelique Kerber im Einsatz, die führt aktuell mit 6:1 und 2:0. Da sieht‘s also besser aus. Auf Alex Zverev müssen wir dann noch etwas warten. Er wird erst gegen 13.35 Uhr aufschlagen.

Update vom 25. Mai, 12.23 Uhr: Was erwartet die deutsche Nummer 1 heute? Gegen Baez dürfte Zverev auf dem Court Philippe Chatrier deutlich mehr gefordert werden, als zum auftakt gegen Ofner. Baez zeigte zuletzt auf Sand starke Leistungen, was auch Zverev beim Turnier in Rom zu spüren bekam. Sein Zweisatzsieg war hart umkämpft. Wir sind schon gespannt.

Update vom 25. Mai, 11.59 Uhr: Die Partie von Alexander Zverev gegen Sebastian Baez ist für 13.15 Uhr angesetzt. Zuvor ist aber bereits Andrea Petkovic im Einsatz. Die Darmstädterin muss gegen Viktoria Azarenka ran. Allerdings gibt‘s dabei wenig Gutes zu berichten bislang, Petkovic hat den ersten Satz mit 1:6 verloren.

Erstmeldung vom 25. Mai: München/Paris - Der Auftakt war schon einmal vielversprechend. Davon aber kann sich Alexander Zverev bei den French Open natürlich noch nichts kaufen. Der Weltranglisten-Dritte zog sich nach seinem lockeren Auftaktsieg eine Jacke über sein Muskelshirt, winkte lächelnd ins Publikum und war dann zum Scherzen aufgelegt.

„Normalerweise beginne ich ein Grand-Slam-Turnier mit Fünfsatz-Matches über mehrere Stunden“, sagte der beste deutsche Tennisspieler grinsend nach seinem 6:2, 6:4, 6:4-Erfolg gegen den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner zum Auftakt in Paris: „Aber das hat mir Sergi verboten.“

Sein Coach Sergi Bruguera lachte auf der Tribüne und war genauso zufrieden mit dem dominanten Start wie Zverev selbst. „Ich hoffe, ich kann hier mein bestes Tennis spielen und etwas Besonderes leisten“, fügte Zverev an. Gemeint ist der erste Major-Titel, auf den er weiter wartet. Bruguera hat dagegen zwei in seiner Vita, von denen er ihm täglich erzähle.

Video: Souveräner Auftaktsieg bei French Open! Zverev in zweiter Runde von Paris

Nun wartet in der 2. Runde von Roland Garros Sebastian Baez. Der Argentinier gewann sein Auftaktmatch in Paris am Montag gegen den Serben Dusan Lajovic mit 6:3, 3:6, 6:4, 6:3. Zverev hatte zuletzt vor rund zwei Wochen beim Turnier in Rom gegen den Weltranglisten-38. gespielt. Dort setzte sich die deutsche Nummer eins in der zweiten Runde nach anfänglichen Schwierigkeiten mit 7:6 (8:6), 6:3 durch.

Es besteht also eine gewisse Stolper-Gefahr für Zverev! Verfolgen Sie die Partie des Olympiasiegers gegen Baez heute im Live-Ticker von tz.de. (smk/sid)