Früherer NHL-Star Chara läuft Boston-Marathon

Zdeno Chara (r) von den Boston Bruins im Duell mit Edmontons Leon Draisaitl. © Michael Dwyer/AP/dpa

Der frühere NHL-Topstar Zdeno Chara will am 17. April am Boston-Marathon teilnehmen. Das kündigte der frühere Kapitän der Boston Bruins an. Für den 46 Jahre alten Slowaken ist es der erste Marathon.

Boston - Chara hatte seine Eishockey-Karriere in der nordamerikanischen Profiliga erst im vergangenen Jahr bei den New York Islanders nach 1880 NHL-Spielen beendet. 2011 hatte er mit den Bruins den Stanley Cup gewonnen. dpa