Deutsche Olympiasiegerin ist tot: Trauer um „die Frau mit dem eisernen Arm“

Von: Andre Oechsner

Die zweifache Speerwurf-Olympiasiegerin Ruth Fuchs ist tot. © imago sportfotodienst

Ruth Fuchs ist tot. Damit geht eine erfolgreiche Sportlerin, die während ihrer Karriere eine Speerwurf-Schallmauer durchbrach und zweimal Olympiasiegerin wurde.

Magdeburg – Die Speerwurf-Olympiasiegerin Ruth Fuchs ist tot. Ihr Ableben bestätigte unter anderem die Partei Die Linke. Die 76-Jährige setzte nicht nur sportlich Meilensteine, sondern engagierte sich für die PDS in der Volkskammer der DDR sowie nach der Wende im Bundestag sowie im Landtag von Thüringen für ihre Nachfolgepartei Die Linke.

Ruth Fuchs Geburtsdatum: 14. Dezember 1946 († 76 Jahre), Egeln Verein: SC Motor Jena Größte Erfolge: Olympiasiegerin 1972 und 1976

Die Linke trauert um Ruth Fuchs

„Mit tiefer Trauer gedenken wir heute einer außergewöhnlichen Persönlichkeit, Ruth Fuchs, die uns für immer verlassen hat. Ruth Fuchs war nicht nur eine engagierte Kämpferin für soziale Gerechtigkeit, sondern auch eine unermüdliche Verfechterin der Belange des Sports in Thüringen“, sagte Steffen Dittes, Vorsitzender der Fraktion Die Linke im Thüringer Landtag.

Fuchs war die erste Frau, die einen Speer über 60 Meter geworfen hatte – und war damit vor rund 50 Jahren eine absolute Sensation in der Leichtathletik. Sechs Weltrekorde gingen seinerzeit auf ihr Konto, bei ihrem letzten scheiterte die in Egeln bei Magdeburg geborene Athletin um vier Zentimeter an der 70-Meter-Marke.

Ruth Fuchs: Zweimal Olmypiasiegerin, elfmal DDR-Meisterin

1967 holte Ruth Fuchs ihren ersten von insgesamt elf DDR-Meistertiteln. Neben den Olympiasiegen in München 1972 und vier Jahre später in Montreal siegte die Athletin des SC Motor Jena auch zweimal bei Europameisterschaften, mehrmals beim Europacup sowie beim 1977 erstmals ausgetragenen Weltcup. Wegen ihrer nationalen wie internationalen Erfolge wurde Fuchs gerne als die „Frau mit dem eisernen Arm“ bezeichnet.

Nach der Wende saß Fuchs, die seit 1971 der SED angehörte, für die PDS bis 2002 im Bundestag. 1994 gab sie die Einnahme von Dopingmitteln zu. Ihr zweiter Mann und Trainer Karl Hellmann galt in der DDR als Dopingspezialist. Bis 2009 saß Fuchs im Thüringer Landtag.

Dietmar Bartsch kondoliert „Pfundskerl“ Ruth Fuchs

„Ruth nahm kein Blatt vor den Mund und war als Genossin ein ‚Pfundskerl‘ wie aus dem Bilderbuch – verlässlich, ehrlich, das Herz am rechten Fleck“, schreibt Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Linksfraktion im Bundestag, auf der Plattform X, ehemals Twitter. Nach der politischen Karriere führte Fuchs ein Modegeschäft in Jena. (aoe)