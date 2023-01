200 Fleischkäsebrötchen als Geschenk? Darts-Held Gabriel Clemens lehnt ab und spendet an Bedürftige

Von: Patrick Huljina, Christoph Klaucke

Gabriel Clemens hat das Halbfinale bei der Darts-WM zwar verloren. Rund um das Turnier hat er aber viele Herzen gewonnen.

Update vom 4. Januar, 11.12 Uhr: WM-Halbfinalist Gabriel Clemens hat mit einer großzügigen Geste auf das kuriose Angebot eines Lebensmittelherstellers reagiert. Nach seiner Niederlage gegen den späteren Weltmeister Michael Smith hatte ihm das Unternehmen 200 kostenlose Fleischkäsebrötchen versprochen. Doch der „German Giant“ lehnte dankend ab und bat, die Brötchen stattdessen an den Kältebus der Stadt Saarbrücken zu spenden.

„Ich kaufe mir meine einfach weiterhin selbst, wenn ich einkaufen bin“, schrieb Clemens in einer Instagram-Story, in der er den Beitrag des Herstellers, der ihm eine „Fleischkäs-Goldkarte“ angeboten hatte, teilte. Ursprünglich waren „Gaga“ im Falle eines Final-Einzugs sechs Monate Gratis-Brötchen versprochen worden, bei einem sensationellen WM-Sieg sogar ein ganzes Jahr.



Mit seinem überraschenden Einzug in die Runde der besten Vier hatte Clemens nicht nur deutsche Darts-Geschichte geschrieben, sondern auch ein Preisgeld von 100.000 Pfund erspielt. In der Weltrangliste sprang er auf Rang 19 und wird damit als erster Deutscher überhaupt in den Top 20 geführt.

Gabriel Clemens scheitert im Halbfinale der Darts-WM an Michael Smith

Update vom 2. Januar, 22.40 Uhr: Gegen Michael Smith war heute einfach kein Kraut gewachsen, Gabriel Clemens musste sich im Halbfinale der Darts-WM am Ende deutlich mit 2:6 geschlagen geben. „Ich habe gegen so eine Art Ballmaschine geworfen. Er hat nur 180er gespielt und High Finishes gecheckt. Der bessere Spieler hat gewonnen. Ich glaube, ich habe kein schlechtes Spiel gemacht. So ein Halbfinale bei einer WM ist aber schon cool, es macht Spaß, ich könnte mich daran gewöhnen“, sagte „Gaga“ nach dem Match bei DAZN. „Michael Smith hat ein fantastisches Spiel gemacht. Ich drücke ihm jetzt die Daumen, dass er den WM-Titel holt“, meinte Clemens, der auf ein mögliches Finale vorbereitet gewesen wäre. „Ich hatte auch noch eine frische Unterhose. Es war alles darauf ausgelegt, bis zum Schluss da zu bleiben.“

Gabriel Clemens – Michael Smith 2:6

8. Satz, 4. Leg: Oh, nein! Clemens lässt drei Darts zum Leggewinn liegen. Und der Bully Boy checkt im Anschluss mit dem ersten Matchdart die Doppel-20. Michael Smith besiegt Gabriel Glemens mit 6:2 und steht im Finale der Darts-WM.

8. Satz/3. Leg: Clemens rutscht zweimal in die Fünf ab und gerät dann ins Hintertreffen. Smith checkt eiskalt zur Doppel-13 und krallt sich das Break.

8. Satz/1. Leg: Smith verpasst zweimal die Doppel-16 zum Break. Clemens macht es besser und checkt.

7. Satz/5. Leg: Smith checkt 16 Punkte, Clemens kommt leider nicht mehr ran.

7. Satz/4. Leg: Clemens checkt mit dem zweiten Dart die Doppel-10 und darf wieder hoffen.

7. Satz/3. Leg: Stark! Clemens checkt 86 Punkte und schafft das Re-Break.

7. Satz/2. Leg: Smith läuft davon und stellt auf 2:0.

7. Satz/1. Leg: Smith gelingen direkt zum Start in den siebten Satz sechs perfekt Darts, da kann Clemens aktuell nicht mithalten.

Darts-WM: Gabriel Clemens gegen Michael Smith im Live-Ticker – Gaga patzt folgenschwer

6. Satz/5. Leg: Smith checkt 83 Punkte mit dem Bull‘s Eye. Nackenschlag für Clemens.

6. Satz/4. Leg: Clemens verlegt den Dart in die Fünf und muss mit ansehen, wie Smith die Doppel-5 auscheckt.

6. Satz/3. Leg: Clemens checkt direkt die Doppel-12. Gaga ist hier voll auf der Höhe.

6. Satz/2. Leg: Smith checkt mal ganz locker 101 Punkte. Das Niveau des Bully Boys ist herausragend gut. Clemens darf sich keine Fehler erlauben.

6. Satz/1. Leg: Clemens kann sich auf die Doppel-16 verlassen.

5. Satz/3. Leg: Smith holt sich hier im Schnelldurchlauf den fünften Satz. Noch ist aber alles offen, Clemens muss sich auf seine Anwurflegs konzentrieren.

5. Satz/2. Leg: Clemens verpasst die 124 mit dem Bull‘s Eye und wird dafür bestraft. Der Bully Boy checkt die 100 und damit sein viertes High Finish. Da kann man Gaga nicht wirklich einen Vorwurf machen.

5. Satz/1. Leg: Smith holt sich souverän das erste Leg im fünften Satz.

4. Satz/5. Leg: Es geht erneut in den Decider. Clemens nutzt seinen dritten Setdart und checkt die Doppel-10. Alles in der Reihe also. Der „German Giant“ packt heute erneut sein bestes Darts aus.

4. Satz/2. Leg: Wahnsinn! Smith checkt 161 Punkte. Der Bully Boy holt sich das Leg mit dem Treffer ins Bull‘s Eye.

4. Satz/1. Leg: Es geht doch! Clemens checkt 91 und trifft diesmal die Doppel-20.

Darts-WM: Gabriel Clemens gegen Michael Smith im Live-Ticker – German Giant verpasst die 116 Punkte

3. Satz/5. Leg: Clemens verpasst 116 Punkte auszuchecken und scheitert an der Doppel-20. Schade! Smith zeigt dann, wie es geht und geht nach Sätzen wieder mit 2:1 in Führung. Doch auch der Bully Boy hat heute schon kleine Schwächen gezeigt.

3. Satz/4. Leg: Ohje, Gaga verpasst zweimal die Doppel-16, doch Smith scheitert zweimal an der Doppel-12. Clemens nutzt seine nächste Chance auf der Doppel-8. Ist das spannend.

3. Satz/3. Leg: Smith checkt das High-Finish 144. Ganz stark, Clemens hatte schon seine Chance aufs Break gewittert.

3. Satz/2. Leg: Clemens checkt die Doppel-10 zum Ausgleich.

3. Satz/1. Leg: Smith trifft mit dem dritten Dart in die Doppel-2 und geht bei eigenem Anwurf in Führung.

Darts-WM: Gabriel Clemens gegen Michael Smith im Live-Ticker – Gaga schafft wichtigen Satzausgleich

2. Satz/5. Leg: Clemens scheitert an der Doppel-16 die 143 auszuchecken. Doch Smith verpasst die Doppel-20 und Gaga checkt zum 1-1-Satzausgleich.

2. Satz/4. Leg: Smith scheitert dreimal an Doppel-15, das nutzt Clemens eiskalt aus.

2. Satz/3. Leg: Clemens unterbricht den Lauf seines Gegners und checkt direkt die Doppel-16.

2. Satz/2. Leg: Der nächste 11-Darter von Smith. Der Bully Boy hat aktuell einen Average von 117 Punkten. Ist das irre!

2. Satz/1. Leg: Smith holt sich mit nur elf Darts das Break, da kann Clemens nur staunen.

Darts-WM: Gabriel Clemens gegen Michael Smith im Live-Ticker – Bully Boy holt sich ersten Satz

1. Satz/5. Leg: Plötzlich schwächelt Smith auf den Triple-Feldern. Der Bully Boy nutzt seinen ersten Dart zur Satzführung aber eiskalt aus.

1. Satz/3. Leg: Michael Smith gelingen sechs perfekte Darts und geht erneut in Führung. Der Bully Boy scort unfassbar gut.

1. Satz: Michael Smith hat Anwurf und legt mit seiner zweiten Aufnahme sofort mit einer 180 los. Der Engländer schnappt sich das erste Leg.

Update vom 2. Januar, 20.49 Uhr: Es geht los! Gabriel Clemens betritt die Bühne, begleitet von seiner Einlaufmusik „Wonderwall“ von Oasis und hunderten deutschen Fans im Londoner „Ally Pally“.

Update vom 2. Januar, 20.47 Uhr: Heute Abend kann Gabriel Clemens wieder auf die Unterstützung seiner deutschen Anhänger bauen. „Die Fans waren atemberaubend, sie singen deutsche Lieder“, sagte „Gaga“ vor der Partie.

Update vom 2. Januar, 20.42 Uhr: Gabriel Clemens könnte heute bei der Darts-WM im Halbfinale gegen Michael Smith mit einem Sieg für die nächste Sensation sorgen. Dafür braucht es wieder ein starkes Scoring. Gegen Price brachte es „Gaga“ auf starke 99,94 Punkte im Schnitt. Der Respekt vor Smith ist jedenfalls groß. „Er ist in guter Form. Ich hoffe, ich kann ihm irgendwie die Stirn bieten“, sagte Clemens bei DAZN.

Darts-WM: Gabriel Clemens gegen Michael Smith im Live-Ticker

Update vom 2. Januar, 19.45 Uhr: In gut einer Stunde fliegen wieder die Pfeile im Londoner „Ally Pally“. Dann trifft Deutschlands Gabriel Clemens im Halbfinale der Darts-WM auf Michael Smith. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Vorbericht: London - Gabriel Clemens hat bereits Darts-Geschichte geschrieben. Als erster Deutscher überhaupt ist der „German Giant“ an Neujahr ins Halbfinale der Darts-WM eingezogen. Der Saarländer setzte sich in einem sensationellen Spiel mit 5:1 gegen die amtierende Nummer eins, Gerwyn Price, durch. Im größten Match seiner bisherigen Karriere trifft Clemens am Montagabend ab 20.30 Uhr auf den „Bully Boy“ Michael Smith.

Gabriel Clemens The German Giant Geboren: 16. August 1983 (Alter 39 Jahre), Saarlouis Spitzname: Gaga Einlaufmusik: Wonderwall (Oasis)

Darts-WM im Live-Ticker: Gabriel Clemens mit Sensations-Sieg gegen Gerwyn Price

Im Viertelfinale brachte Clemens mit seinem konstanten Scoring auf Weltklasse-Niveau den Alexandra Palace zum Kochen – und seinen Gegner Price völlig aus dem Konzept. Rund ein Drittel der Tickets für das WM-Viertelfinale gingen an deutsche Fans. Sie sorgten für ein „Gaga“-Heimspiel im „Ally Pally“.

Price hatte sichtlich mit der Geräuschkulisse zu kämpfen und kam zwischenzeitlich sogar mit einem Gehörschutz auf die Bühne – allerdings ohne Wirkung. Er ging sang- und klanglos gegen den „German Giant“ unter. Im Anschluss klagte der Darts-Weltmeister von 2020 in den sozialen Medien über die deutschen Fans und löschte anschließend sogar alle Beiträge auf seinem Instagram-Kanal.

Nächste Darts-Sensation im WM-Halbfinale? Gabriel Clemens trifft auf Michael Smith

Beim Halbfinale gegen Michael Smith am Montagabend dürften erneut einige deutsche Fans im „Ally Pally“ lautstark auf sich aufmerksam machen. Clemens geht als Außenseiter in das Spiel. Der „Bully Boy“ stand bei der vergangenen WM im Finale und belegt aktuell Platz vier der PDC-Weltrangliste.

Durch seinen Einzug ins Halbfinale wird der „German Giant“ nach der WM in London als erster deutscher Profi in die Top 20 der Welt aufsteigen. Der 39-Jährige steht in der neuen Rangliste am 4. Januar mindestens auf Rang 19. Sollte Clemens gegen Smith ins Finale einziehen, springt der Deutsche auf den zwölften Platz. Holt der Saarländer am Ende sogar den Titel, wäre er die neue Nummer fünf der Welt. (ph)