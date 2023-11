Sport nach der Arbeit ist besonders gesund: Das sind die Gründe

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bewegung ist allgemein gesund, aber Menschen, die auch nach der Arbeit sportlich aktiv sind, tun noch mehr für ihre Gesundheit.

Frankfurt – Regelmäßige körperliche Aktivität ist grundlegend für die persönliche Gesundheit. Mangelnde Bewegung kann zu Beschwerden im Bewegungsapparat führen, wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder Steifheit in den Gelenken. Zusätzlich erhöht ein inaktiver Lebensstil das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck, Arteriosklerose und Herzinfarkt. Daher ist es wichtig, regelmäßig Sport zu treiben, um die körperliche Fitness zu erhalten und das allgemeine Wohlbefinden zu steigern.

Sportliche Betätigung nach der Arbeit bietet eine Vielzahl gesundheitlicher Vorteile. Hier sind einige Gründe, warum Sport nach der Arbeit gut für die Gesundheit ist:

Sechs Gründe: Deshalb ist Sport nach der Arbeit besonders gesund

Stressabbau: Sportliche Betätigung kann dazu beitragen, den im Verlauf des Arbeitstags aufgebauten Stress abzubauen. Während körperlicher Aktivität werden Endorphine freigesetzt, auch als Glückshormone bekannt, die das Wohlbefinden steigern und Stress reduzieren können. Dies fördert nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Entspannung.

Verbesserte Fitness: Regelmäßige körperliche Aktivität kann dazu beitragen, Ausdauer, Kraft und Flexibilität zu verbessern. Dies trägt nicht nur zur Steigerung der physischen Leistungsfähigkeit bei, sondern kann auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und anderen chronischen Krankheiten reduzieren. Durch regelmäßigen Sport wird der gesamte Körper gestärkt, was langfristig zu einer besseren Gesundheit und einem höheren Wohlbefinden führen kann.

Gewichtskontrolle: Sportliche Betätigung kann beim Gewichtsmanagement helfen oder Gewichtsverlust unterstützen, wenn das das Ziel ist. Sport verbrennt Kalorien und kurbelt den Stoffwechsel an, was dazu beiträgt, Gewichtszunahme zu verhindern oder sogar Gewicht zu verlieren. Es ist eine effektive Methode, um Kalorien zu verbrennen und den Körper in Form zu halten.

Sport nach der Arbeit ist besonders gesund. © IMAGO

Bessere Schlafqualität: Regelmäßige körperliche Aktivität kann die Schlafqualität verbessern. Personen, die regelmäßig Sport treiben, haben tendenziell kürzere Einschlafzeiten und einen tieferen Schlaf. Dies führt zu einer insgesamt erholsameren Nachtruhe und fördert die Schlafqualität.

Gesundheitliche Vorteile durch Sport nach der Arbeit

Soziale Interaktion: Sportliche Aktivitäten können soziale Interaktion fördern, sei es in Form von Teamsportarten oder Gruppenfitnesskursen. Soziale Verbindungen sind wichtig für die psychische Gesundheit.

Erhöhte Produktivität und Energie: Regelmäßige Bewegung kann die Energie steigern und die mentale Klarheit verbessern. Dies kann dazu beitragen, dass du nach der Arbeit produktiver und konzentrierter bist.

Es ist entscheidend, Sportarten oder Aktivitäten zu wählen, die einem persönlich gefallen und dem eigenen Fitnessniveau entsprechen. Bei Bedenken oder bestehenden gesundheitlichen Problemen ist es ratsam, vor Beginn eines neuen Trainingsprogramms immer einen Arzt oder einen Sportexperten zu konsultieren. So kann sichergestellt werden, dass das Training sicher und effektiv ist und den individuellen Bedürfnissen gerecht wird. (smr)