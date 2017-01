Golfer Kaymer geht in Abu Dhabi in Führung

Abu Dhabi - Deutschlands Top-Golfer Martin Kaymer hat bei seinem ersten Turnier des Jahres zur Halbzeit die Führung übernommen. Er führt mit 132 Schlägen die Gesamtwertung an.

Der 32-Jährige aus Mettmann spielte beim European-Tour-Event im Abu Dhabi Golf Club am Freitag wie schon tags zuvor eine starke 66er-Runde. Mit 132 Schlägen führte er die Gesamtwertung vor dem Spanier Rafa Cabrera-Bello (133) an. Kaymer hatte das Turnier in den vergangenen Jahren bereits dreimal gewinnen können.

Bei der mit 2,7 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung lag auch Maximilian Kieffer gut im Rennen. Der Düsseldorfer rangierte mit 137 Schlägen auf dem geteilten zwölften Platz. Bernd Ritthammer, Marcel Siem und Alexander Knappe verpassten dagegen den Cut und werden am Samstag und Sonntag in den entscheidenden beiden Runden zuschauen müssen.

dpa