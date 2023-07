Gose erreicht WM-Finale über 800 Meter Freistil

Schwimmt um eine Medaille über 800 Meter: Isabel Gose. © Gregorio Borgia/AP/dpa

Isabel Gose darf weiter von einer WM-Medaille in Fukuoka träumen. Die 21-Jährige schwimmt an diesem Samstag im Finale. Eine Athletin überragt in den Vorläufen erneut.

Fukuoka - Freistilschwimmerin Isabel Gose hat ihre Medaillenchance im 800-Meter-Rennen bei den Weltmeisterschaften gewahrt. Die 21-Jährige schlug heute im japanischen Fukuoka nach 8:21,71 Minuten an und qualifizierte sich als Siebte der Vorläufe für den Endlauf.

In 8:15,60 Minuten schwamm Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Katie Ledecky aus den USA die mit Abstand beste Zeit. Hinter ihr lagen die Medaillenkandidatinnen eng beieinander. Das Finale findet an diesem Samstag statt.

Auf einen Endlauf dürfen sich auch die deutschen Freistilschwimmer mit der 4x200-Meter-Staffel freuen. Lukas Märtens, Rafael Miroslaw, Josha Salchow und Timo Sorgius belegten in 7:07,50 Minuten den siebten Platz der Vorläufe. „Ich denke, das haben wir schon super gemacht für den Vorlauf. Mal schauen, was heute Abend noch geht“, sagte Märtens, der über 400 Meter die Bronzemedaille gewonnen hatte.

Schmetterlingsschwimmerin Angelina Köhler erreichte in 26,02 Sekunden über 50 Meter als Zehnte das Halbfinale. Über 50 Meter Schmetterling schied Eric Friese im Vorlauf aus. Freistilschwimmer Peter Varjasi erreichte über 50 Meter ebenfalls nicht das Halbfinale. dpa