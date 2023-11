Grand-Prix-Finale in Peking: Warum Eiskunstläufer jetzt die Preisrichter bestürmen

Von: Isabel Winklbauer

Loena Hendricks haut auf den Preisrichtertisch. © IMAGO/Chris Jones

Hallo Preisrichter, hier bin ich! In dieser Eiskunstlauf-Saison machen die Läufer mächtig auf sich aufmerksam – aber nicht mit Sprüngen, sondern mit Überfällen auf die Jury.

Mindestens ein Dutzend Athleten haben im Kurzprogramm oder in der Kür eine Passage, in der sie das strenge Gremium angehen. Frei nach dem Motto: Her mit der Traumnote! Vorgemacht hat das Weltmeisterin Kaori Sakamoto, die in ihrer Matrix-Kür von 2019 andeutete, die Preisrichter mit einem Kufenstreich zu köpfen. Jetzt imitieren sie alle. Imposant ist das bei Kevin Aymoz: Der gefühlvolle Franzose (er weint wenn er verliert wie wenn er gewinnt) lief bei der ersten Grand-Prix-Station in den USA den besten Bolero der letzten 40 Jahre und beendete die Kür mit einer Angriffspose vor den Richtern. Provokant gibt sich die Belgierin und Vize-Weltmeisterin Loena Hendrickx, die in ihrem Kurzprogramm an der Bande herumwirbelt wie beim Pole Dancing und dabei die Juroren anflirtet. Sie will im März Weltmeisterin werden, das Grand-Prix-Finale vom 7. bis 10. Dezember soll der Vorentscheid werden. Haein Lee (Korea) oder Kao Miura (Japan), zwei starke Newcomer, halten etwas Abstand, rauschen aber ebenso herausfordernd aufs Preisgericht zu. Die russische Olympia-Skandalläuferin Kamila Valieva schäkert in ihrem Kurzprogramm „I see red“ sogar mit den Juroren, als wäre ihre Dopingprobe nie positiv gewesen.

Kevin Aymoz bei Skate America in seiner Bolero-Schlusspose. © IMAGO/Chris Jones

Wie kommt es zu dem Trend? Vielleicht liegt es daran, dass Valieva und ihre Landsleute wegen des Ukraine-Kriegs, anders als im Schwimmen oder Fechten, noch nicht wieder an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Das senkt das Niveau, der Druck, vierfach springen zu müssen wie ein russischer Teenager, ist bei den Eislaufdamen jetzt weg. Trotzdem gab’s zuletzt viele Stürze, oft wurde nur doppelt gesprungen statt dreifach, und häufig unterdreht. Aber die Preisrichter sollen ja trotzdem beeindruckt und beeinflusst werden…

Abgesehen vom Preisrichter-Einschüchtern zeigt sich ein zweiter Trend, eine Art neue Gemütlichkeit: Die Deutsche Nicole Schott hat eine Wettkampfpause eingelegt, die Schweizer Hoffnung Kimmy Repond stornierte ihren zweiten Grand-Prix-Start verletzungsbedingt, der Südtiroler Daniel Grassl zog sich „wegen körperlichem und seelischem Stress“ zurück. Auch die Amerikanerin Bradie Tennell und der Koreaner Jun Hwan Cha pausieren. Immerhin die vordersten Herren zeigen noch Zähne und sorgen damit für Unterhaltung – das Duell zwischen Ilia „Vierfach Gott“ Malinin (USA) und Adam Siao Him Fa (Frankreich) verspricht ein spannendes Grand-Prix-Finale in Peking. Denn Malinin setzt seine Allzweckwaffe, den Vierfach-Axel, diese Saison nicht ein, weil er künstlerisch anerkannt werden will. Da sind ihm Läufer wie Weltmeister Shoma Uno (Japan) aber überlegen. Und der zierliche Superspringer Yuma Kagiyama (Japan) kommt ja auch noch dazu.

Kamila Valieva beim Schäker-Angriff auf die Jury. © IMAGO/Sofya Sandurskaya

Das Fehlen der Russen hat noch andere Auswirkungen: Bei den Paaren haben auch die Deutschen mal wieder etwas zu melden. Annika Hocke und Robert Kunckel siegten beim Grand Prix in Texas, den zweiten schlossen sie als Vierte ab, so dass es ein Wiedersehen im Finale gibt. Minerva Fabienne Haase und Nikita Volodin legten zwei Überraschungssiege hin – somit sind zwei deutsche Paare im Finale! Nicht zu vergessen die Junioren-Eistänzer Darya Grimm und Michail Savitskiy, die in ihrer jungen Sparte ebenfalls Medaillen-Hoffnungen hegen.

Kaori Sakamoto startete den Trend 2019 in ihrer Matrix-Kür. © Klaus Heydenreich

Ein weiterer kurioser Trend auf dem Eis ist es übrigens, ein Rad zu schlagen. Auch wenn es als reines Gimmick keine Punkte bringt, wer es nicht im Programm hat, gilt diesen Winter als nicht eisfähig. Seltene Blüten treibt Trend Nummer vier: In Kanada dürfen jetzt auch gleichgeschlechtliche Paare antreten. Die neue Regel hat schon einige Läufer inspiriert, entsprechende Choreografien einzustudieren. Die Weltmeister Stéphane Lambiel und Guillaume Cizeron etwa laufen auf Henryk Goreckis „Symphony No. 3“, zu sehen auf Youtube. Unter Russen undenkbar. Für die laufende Saison scheint jedenfalls zu gelten: Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.