Halbzeitshow beim Super Bowl: Rihanna-Auftritt mit vier Jahren Verspätung

Von: Christoph Klaucke

Rihanna ist der Superstar der Halbzeitshow im Super Bowl. Die Pop-Sängerin sollte bereits vor Jahren auftreten, jetzt beendet sie ihren NFL-Boykott.

Glendale – In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar findet das größte Sportereignis der Welt statt: Der Super Bowl. In der 57. Ausgabe kämpfen die beiden besten NFL-Teams um die begehrte Vince Lombardi Trophy. In diesem Jahr stehen sich im Finale des American Football die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüber. Neben dem Spektakel auf dem Rasen wird wie immer auch die Halbzeitshow mit Spannung erwartet.

Super Bowl Halbzeitshow mit Rihanna Stadion: State Farm Stadium in Glendale, Arizona (78.600 Zuschauer Zuschauer) Datum: Nacht vom 12. auf 13. Februar (gegen 2 Uhr deutscher Zeit) Dauer: 15 Minuten

Super Bowl 2023: Halbzeitshow mit Rihanna

Die große Ehre in der Halbzeitshow beim Super Bowl 2023 aufzutreten, wird in diesem Jahr der US-Sängerin Rihanna zuteil. Damit kehrt die NFL zum bewährten Konzept eines Künstlers zurück, nachdem zuletzt gleich mehrere Stars auf der Bühne performten.

Im vergangenen Februar sahen in den USA rund 120 Millionen Menschen die Halbzeit-Show der Musikstars Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar in Los Angeles. Sie stand damit zum ersten Mal ganz im Zeichen von Hip-Hop, R&B und Rap.

Rihanna tritt in der Halbzeitshow beim Super Bowl auf. © Imago

Halbzeitshow: Rihanna feiert Live-Comeback im Super Bowl

Für Rihanna ist es ein Comeback auf der ganz großen Bühne. Die R&B- und Pop-Sängerin feiert ihren ersten Live-Auftritt seit mehr als fünf Jahren, ihr letztes Album erschien 2016.

Dabei war Rihanna eigentlich schon für die Halbzeitshow im Super Bowl 2019 vorgesehen. Damals sagte die neunmalige Grammy-Gewinnerin ihren Auftritt aber ab und solidarisierte sich mit dem früheren Quarterback der San Francisco 49ers: Colin Kaepernick.

Rihanna im zweiten Anlauf bei Halbzeitshow: US-Sängerin beendet Super-Bowl-Boykott

Der Ex-NFL-Star hatte wenige Jahre zuvor mit einer Protestaktion auf die anhaltende Unterdrückung von Schwarzen und die damit einhergehende Polizeigewalt aufmerksam gemacht. Kaepernick ging während der Nationalhymne vor den Spielen regelmäßig aufs Knie. Später bekam der Afro-Amerikaner keinen Vertrag mehr in der Liga. Ein Skandal für viele Beobachter, so auch für Rihanna.

Die 35-Jährige wollte in der Folge nicht mehr beim Super Bowl auftreten. „Ich konnte es nicht wagen, so etwas zu tun. Wer würde davon profitieren? Nicht meine Leute!“, erklärte Rihanna damals. Wenige Jahre später beendet die Pop-Diva nun ihren Boykott und wird schließlich doch in der Halbzeitshow auftreten. Die Nationalhymne im Super Bowl soll dieses Jahr übrigens der Country-Sänger Chris Stapleton singen, Babyface das Lied „America the Beautiful“.

Wo, wann, wie lange? Die Halbzeitshow beim Super Bowl mit Rihanna

Wie üblich treten die Musikstars im Super Bowl kostenlos auf und verlangen keine Gage. Auch für Rihanna stellt der Auftritt in der Halbzeitshow den Höhepunkt der Karriere dar. Vor ihr gaben sich bereits Superstars wie Michael Jackson, Prince, Beyoncé oder Eminem die Ehre. 2022 haben neben dem riesigen Live-Publikum, in diesem Jahr werden im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundestaat Arizona 78.600 Zuschauer erwartet, rund 800 Millionen Menschen den Super Bowl live im TV gesehen.

Die Halbzeit im Super Bowl dauert aufgrund der Halftime-Show 30 statt der üblichen zwölf Minuten. Der Musik-Act selbst nimmt 15 Minuten der Pause ein. Start der Halbzeitshow ist je nach Spielverlauf, Kickoff ist am 13. Februar um 0.30 Uhr deutscher Zeit, erst gegen 2 Uhr morgens. Neben der Performance von Rihanna werden seit jeher auch die Werbespots beim Super Bowl mit Spannung erwartet, im Vorjahr wurden diese nochmal eine Million Dollar teurer. (ck)