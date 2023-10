Schrecklicher Unfall: Hammerwerfer zertrümmert Bein von Kampfrichter

Von: Jannek Ringen

Teilen

Bei den Asienspielen in Hangzhou ereignete sich eine schreckliche Szene. Ein Richter wurde beim Wettkampf von einem Hammerwurf getroffen.

Hangzhou – In Deutschland ist der Hammerwurf eine eher unpopuläre Sportart, obwohl man mit Betty Heidler, die 2016 ihre Karriere beendete, eine der besten Athletinnen in dieser Disziplin gestellt hat. Aktuell laufen im chinesischen Hangzhou die Asienspiele und auch dort duellieren sich Hammerwerfer um die Medaillen. Ein Zwischenfall überschattet den Wettkampf jedoch.

Ali Mohamed al-Zankawi Geboren: 27. Februar 1984 (Alter 39 Jahre), Kuwait Disziplin: Hammerwurf

Hammerwurf: kein ungefährlicher Sport

Die Athleten im Hammerwurf sind in der Lage, die Kugeln über 85 Meter weit zu schleudern. Der deutsche Rekord in dieser Disziplin liegt bei 83,04 Metern, aufgestellt im Jahr 1997 von Heinz Weiß. Doch viele unterschätzen die Gefahr dieser Sportart, was auch der Vorfall bei den Asienspielen gezeigt hat.

Trotz zahlreicher Sicherheitsvorkehrungen während des Wettkampfs ist das Risiko bei Fehlern der Athleten enorm. Die Kugel wiegt 7,26 Kilogramm und kann durch die Kraft, die bei dem Wurf entsteht, eine fatale Wirkung erzeugen. Nicht immer landet diese dort, wo sie landen soll.

Bei den Asienspielen ereignete sich im Hammerwurf ein Unfall um den kuwaitischen Athleten Ali Zankawi. © Xinhua / Imago

Unglück bei den Asienspielen: Hammerwerfer trifft Richter

Im Reich der Mitte nimmt auch der erfahrene kuwaitische Athlet Ali Zankawi, der bei den Asienspielen 2006 die Silbermedaille gewinnen konnte, teil. Dem 39-Jährigen missglückte ein Wurfversuch und die Kugel traf mit voller Geschwindigkeit einen der Kampfrichter am Schienbein. Sofort nach dem Wurf eilte Zankawi zusammen mit Sanitätern zu diesem.

Der 62-jährige Offizielle hatte außerhalb des Wurfrings gesessen, als der missglückte Versuch stattfand. Vom Fangnetz fiel die Kugel auf sein Bein und sofort fing dieses stark an zu bluten. Zankawi kümmerte sich sofort um den Richter, der schmerzverzerrt auf seinem Stuhl saß. Er wurde direkt nach dem Vorfall ins Krankenhaus eingeliefert.

Besuch im Krankenhaus – Glück im Unglück

Doch der 62-Jährige hatte Glück im Unglück. Zwar erlitt er einen Schienbeinbruch und musste im Anschluss sofort operiert werden, allerdings befindet er sich in einem stabilen Zustand. Zankawi war sichtlich geschockt angesichts des Vorfalls. Nur wenige Stunden danach besuchte er den Kampfrichter am Krankenbett und entschuldigte sich für den Unfall. (jari)