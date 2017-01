Handball: So sehen Sie Deutschland gegen Österreich heute live im Free-TV und Live-Stream

Letzter Test vor der WM in Frankreich

+ © dpa Der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft: Uwe Gensheimer. © dpa

Kassel - Wenige Tage vor Beginn der Handball-WM 2017 in Frankreich testet das DHB-Team gegen Österreich. Hier erfahren Sie, wo Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream sehen können.

Am 13. Januar startet die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit dem Gruppenspiel gegen Ungarn in die Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich. Als amtierender Europameister hat das DHB-Team durchaus Ambitionen auf den Titelgewinn. Zehn Jahre nach dem WM-Triumph im eigenen Land wäre das zudem ein perfekter Abschied für Bundestrainer Dagur Sigurdsson. Der 43-jährige Isländer gab erst vor wenigen Wochen bekannt, dass er nach dem Turnier eine neue Aufgabe im Ausland wahrnehmen wird.

Doch nur vier Tage vor der Auftaktpartie in der nordfranzösischen Stadt Rouen bestreiten die deutschen Handballer noch ein Testspiel gegen Österreich. Trainer Sigurdsson wird dabei sein Hauptaugenmerk auf die Abwehr legen. Im Spiel gegen Rumänien am vergangenen Dienstag, das Deutschland klar mit 30:21 gewann, funktionierte die 6:0-Formation mit einem starken Torhüter Silvio Heinevetter dahinter schon gut, doch Sigurdsson will Alternativen. „Wir nehmen sehr gerne eine zweite oder dritte Abwehrformation mit zu einem Turnier“, sagte der Isländer.

Gegen Österreich stehen alle Profis zur Verfügung. Auch Tobis Reichmann, der zuletzt aufgrund muskulärer Probleme in der Wade pausieren musste, ist wieder mit von der Partie. Bis zum WM-Auftakt muss Dagur Sigurdsson jedoch noch zwei Spieler auf seinem 18er-Kader streichen. „Das wird eine enge Entscheidung. Alle sind gut drauf“, sagte Sigurdsson, der in den kommenden Tagen im Training ganz genau hinschauen wird: „Die Entscheidung hat mit dem Spiel gegen Österreich nichts zu tun.“

Hier erfahren Sie, wo Sie die Handball-Partie zwischen Deutschland und Österreich live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Außerdem finden Sie eine Übersicht mit den Ergebnissen der bisherigen Duelle beider Nationen.

Übrigens: Wir haben für Sie zusammengefasst, warum die deutschen Fans bei der Handball-WM 2017 in Frankreich kein einziges Spiel im Free-TV sehen können.

Deutschland - Österreich: Handball-Länderspiel heute live im Free-TV bei Sky Sport News HD

Im Dezember 2011 startete mit Sky Sport News HD der erste 24-Stunden-Sportnachrichtensender im deutschen Fernsehen. Allerdings war der Sender die ersten fünf Jahre nur im Pay-TV empfangbar. Diejenigen, die kein Sky-Abonnement besaßen, konnten ihn somit nicht sehen. Im Juli 2016 dann der TV-Hammer! Sky Sport News HD wird ab dem 1. Dezember 2016 für alle Sportfans in Deutschland und Österreich frei empfangbar ausgestrahlt. Als erstes Highlight zeigte SSNHD am 2. Dezember 2016 sogar das Bundesliga-Spiel des FC Bayern München beim 1. FSV Mainz 05 live und in voller Länge im Free-TV.

Auch in Zukunft werden dort neue Formate und Sportevents zu sehen sein - so auch die WM-Generalprobe Deutschland gegen Österreich am 9. Januar. Die Live-Übertragung beginnt um 18.30 Uhr. Dann melden sich Moderatorin Christina Rann und der ehemalige DHB-Bundestrainer und Sky-Experte Heiner Brand aus Kassel. Kommentiert wird die Begegnung von Reporter Karsten Petrizka.

Deutschland - Österreich: Handball-Länderspiel heute im Live-Stream von Sky

Falls Sie nicht die Möglichkeit haben sollten, das Spiel Deutschland gegen Österreich vor dem Fernseher verfolgen zu können, haben Sie diesmal Glück. Denn im Internet auf sky.de finden Sie einen kostenlosen Live-Stream von Sky Sport News HD. Da der Sender die Partie im Free-TV überträgt, ist es somit auch im Stream zu sehen. Die mobile Applikation von SSNHD ist derzeit nicht verfügbar, eine neue Version sollte jedoch im Laufe des Jahres noch folgen.

Sky-Kunden können sich die Begegnung wie gewohnt über das Online-Streamingportal Sky Go ansehen. Dazu muss man sich lediglich mit E-Mail-Adresse oder Kundennummer sowie der vierstelligen Sky-PIN anmelden und den entsprechenden Live-Stream anklicken. Zur leichteren Bedienung auf den mobilen Endgeräten steht bei iTunes (für Apple-Kunden) und im Google Play Store (für Android-Nutzer) die Sky Go-App zum kostenlosen Download bereit. Allerdings ist sie nicht mit allen Android-Geräten kompatibel. Eine Übersicht, auf welchen Geräten sie funktionieren sollte, finden Sie hier.

Wichtig: Bei der Nutzung des Live-Streaming-Angebots von Sky sollten Sie unbedingt auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Andernfalls könnte das Kontingent Ihres Mobilfunkvertrags sehr schnell aufgebraucht sein und Sie surfen für den Rest des Monats mit gedrosselter Geschwindigkeit.

Deutschland - Österreich: Die bisherigen Begegnungen