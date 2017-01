Handball-WM im Live-Ticker: Deutschland kontert Chile aus

Rouen - Im zweiten Spiel der Handball-WM 2017 in Frankreich geht es für die deutsche Nationalmannschaft gegen die Chilenen. Im Live-Ticker bekommen Sie alle wichtigen Infos vom Spielfeld.

Chile - Deutschland 4:12

23. Minute: Bitter für die DHB-Auswahl. Drux knickt beim Angriff um. Bundestrainer Sigurdsson macht seinem Unmut am Spielfeldrand Luft, weil die Schiedsrichter sich etwas lange Zeit gelassen haben, das Spiel zu unterbrechen. Er kassiert dafür Gelb.

23. Minute: Chile bekommt einen Sieben-Meter doch kann ihn nicht nutzen.

22. Minute: Das leere Tor nutzen die Chilenen gleich aus, ganz zum Ärger von Wolff. Doch auch die Deutschen können ihren nächsten Angriff nutzen.

21. Minute: Die Deutschen holen jetzt Wolff aus dem Kasten und es lohnt sich. Sie erzielen das 12:3.

20. Minute: Deutschland bekommt jetzt auch eine Strafe von zwei Minuten, erhöht aber kurz zuvor auf 10:3.

18. Minute: Zwei-Minuten-Strafe für den Chilenen Erwin Feuchtmann. Und falls Sie sich wundern wegen dem Namen: Der Südamerikaner hat Deutsche Vorfahren aus Mannheim.

17. Minute: Andreas Wolff mit der nächsten schönen Parade. Die Defensive der Deutschen steht gut: Nach 17 Minuten erst drei Tore zugelassen.

16. Minute: Simon Ernst schneidet wieder durch die Abwehr der Chilenen, als wäre sie gar nicht da und trifft zum 9:3.

14. Minute: Javier Frelijj taucht auf einmal vor Wolff auf und trifft zum 3:7 für Chile. Aber Kai Hafner stellt im Gegenstoß wieder den alten Abstand her.

13. Minute: Deutschland kontert erneut und Rune Dahmke trifft zum 7:2.

12. Minute: Kai Hafner zieht ganz locker durch und versenkt den Ball zum 6:2

11. Minute: Die Chilenen laufen ein ums andere Mal gegen die Defensiv-Wand der Deutschen. Schon jetzt machen sich die Größenvorteile bemerkbar.

9. Minute: Schon wieder Wiencek. Mit einer Hand fängt er den Ball, dreht sich kurz um die eigene Achse und verwandelt. - 5:2

8. Minute: Julius Kuhn erhöht für Deutschland auf 4:2.

7. Minute: Tolle Eröffnung von Wolff auf Tobias Reichmann, der komplett alleine vor dem Tor steht. Doch sein Wurf landet leider am Pfosten.

6. Minute: Erneut ein Treffer für Chile zum 2:3.

5. Minute: Das erste Tor von Chile. Doch Wiencek erzielt im Gegenzug auch gleich das nächste Tor für Deutschland. - 1:3

3. Minute: Deutschland legt gleich nach und erzielt beim Konter das 2:0. Patrick Wiencek taucht völlig frei vor dem Tor der Chilenen auf und nagelt das Ding unter die Latte.

3. Minute: Tor für Deutschland. Simon Ernst macht den ersten Treffer für Deutschland.

2. Minute: Der Ball der Chilenen landet über dem Tor. Jetzt dürfen die Deutschen ran.

1. Minute: Das Spiel läuft. Chile fängt an mit dem ersten Angriff.

+++ An diesem Sonntag darf Wolff wieder im Tor der Deutschen anfangen. Gegen Ungarn musste er 60 Minuten auf der Bank Platz nehmen.

+++ Die Mannschaften haben schon das Spielfeld betreten. Jetzt folgen die Nationalhymnen.

+++ Die Chilenen konnten allerdings auch ihre erste Partie bei der WM gewinnen. Mit 32:28 schlugen sie die Mannschaft aus Weißrussland. Zwischenzeitlich waren die Südamerikaner damit sogar Tabellenführer der Gruppe C.

+++ Das erste Spiel des Turniers konnte Deutschland am Freitag souverän mit 27:23 gegen Ungarn für sich entscheiden. Hier können Sie noch einmal den Ticker nachlesen.

+++ Hier können Sie sich vorab nochmal den Kader der Handball-Nationalmannschaft für die WM in Frankreich anschauen.

+++ In Kürze geht es los mit dem zweiten Spiel der DHB-Auswahl gegen Chile. Die beiden Mannschaften sind noch nie gegeneinander angetreten. Deswegen darf man besonders gespannt sein, wie sich die Partie entwickelt.

+++ Hallo und herzlich willkommen im Live-Ticker zum zweiten WM-Auftritt unserer Bad Boys!

Vorbericht

Zum vierten Mal in Folge haben sich die chilenischen Handballer für eine WM qualifiziert. Zwar können sie nicht mit den Fußballern ihres Landes mithalten, doch trotzdem warnt Bundestrainer Dagur Sigurdsson vor einer verfrühten Euphorie: "Chile dürfen wir nicht unterschätzen. Wir haben in Rio gegen Brasilien verloren und uns gegen Argentinien vor zwei Jahren sehr schwer getan." Vergleichswerte gibt es bislang noch keine, weil Deutschland noch nie gegen Chile angetreten ist.

In Frankreich haben die Chilenen auch die Außenseiterrolle inne. Bei der WM 2011 landeten die Südamerikaner lediglich auf Rang 22, in den folgenden Jahren reichte es sogar nur zu Platz 23. Für das DHB-Team verliefen hingegen die letzten beiden Turniere überaus erfolgreich: Die Mannschaft holte sich nicht nur den Europameister-Titel sondern auch Bronze bei den olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Am Sonntag gilt es nun, die gute Leistung der letzten Zeit zu wiederholen. Anwurf für die Partie ist um 14.45 Uhr im französischen Rouen.

Patrick Steinke