Handball-WM 2017: So sehen Sie Dänemark gegen Schweden heute im Live-Stream

Paris - Der Nord-Klassiker: Am dritten Spieltag der Handball-WM treffen heute Dänemark und Schweden aufeinander. So sehen Sie das Spiel im Live-Stream.

Der amtierende Olympiasieger ist auch in die Handball-WM 2017 stark gestartet. Dänemark ließ sowohl Argentinien beim 33:22 als auch einen Tag später Ägypten keine Chance, die sie mit 35:28 besiegten. Aufgrund des aktuellen Torverhältnisses stehen die Dänen jedoch noch hinter dem alten Erzrivalen aus Schweden.

Schweden überzeugte sowohl gegen Bahrain als auch gegen Argentinien und hat nach zwei Partien 68:33 Tore. Beim Spiel gegen Argentinien war Rechtsaußen Mattias Zachrisson von den Füchse Berlin mit acht Toren bester Werfer. Dennoch: Die großen Zeiten im schwedischen Handball sind lange her. Ende der 1990er Jahre und Anfang 2000 dominierten die Schweden vor allem in Europa. Drei Europameistertitel in Folge (1998, 2000, 2002) inklusive einem Weltmeistertitel (1999) und einem zweiten Platz bei der WM (2001) zeigen, wie stark die Skandinavier mal waren. Einzig bei den Olympischen Spielen 2012, wo Schweden Silber holte, konnte sich das Land wieder auf sich aufmerksam machen.

Bei dieser WM haben sich beide Mannschaften noch schadlos gehalten. Jetzt treffen sie aufeinander. Seit 2003 spielten beide Mannschaft zwölfmal gegeneinander. Fünfmal siegte Schweden, fünfmal Dänemark. Die weiteren beiden Partien endeten Remis. Es kann also auch dieses Mal ein enges Duell werden. Die Partie in Paris beginnt um 20.45 Uhr. Wir verraten Ihnen, wo und wie Sie das Spiel im Live-Stream schauen können.

Handball-WM 2017: Dänemark - Schweden heute live im TV?

Die Handball-Fans sind gewohnt: Unser Sport läuft auf Sport1. Zumindest zeigt der Spartensender einige Spiele der DKB-Handball-Bundesliga live im Free-TV. Allerdings werden Großereignisse seit einiger Zeit nicht mehr im frei empfänglichen TV gezeigt. Schon die Handball-WM vor zwei Jahren wurde exklusiv auf Sky übertragen. Doch der Pay-TV-Sender ging dieses Mal leer aus. Einzig einige Highlights dürfen ARD und ZDF zeigen. Zu wenig, finden viele Handball-Fans.

Handball-WM 2017: Dänemark - Schweden heute im kostenlosen Live-Stream

Nach dem Hickhack gab es schon die große Befürchtung, dass es überhaupt keine Live-Bilder von der Handball-WM in Frankreich gibt. Dann kam allerdings spät die Nachricht: Die DKB-Bank, ein Sponsor der deutschen Handball-Nationalmannschaft, zeigt alle deutschen Spiele in einem kostenlosen Stream. Insgesamt hat sich die Plattform insgesamt 30 Spiele der Handball-WM gesichert - darunter auch das Highlight der Gruppe D Dänemark gegen Schweden.

Unter der Adresse handball.dkb.de können die Zuschauer das Spiel live in HD streamen, die Übertragungstechnik stellt Youtube. Bei der ersten Übertragung der Deutschen blieb der Bildschirm lange schwarz. Doch seitdem hat sich der Stream stabilisiert.

Apropos stabil: Falls Sie das Spiel Dänemark gegen Schweden unterwegs via Smartphone oder Tablet gucken, sollten Sie bedenken, dass Videostreams große Datenmengen verbrauchen. Das Highspeed-Datenvolumen Ihres Handyvertrages könnte so schnell aufgebraucht sein.

Ein weiteres Manko: Vor- und Nachberichterstattung, wie sie die Fans von allen sportlichen Ereignissen kennen, gibt es nicht. Auch wird kein deutscher Kommentator die Partie begleiten. Den Teil übernimmt die internationale Regie. Das heißt, es gibt einen englischen Kommentar, da beIN Sports die Rechte für die Übertragung hat.

Handball-WM 2017: Die weiteren Spieltermine der Gruppe D

Nach dem Kracher geht es für beide Mannschaften noch gegen Vize-Weltmeister Katar. Für beide Teams dürfte das Achtelfinale jedoch keine Hürde sein, da sich die besten vier Teams für die nächste Runde qualifizieren. Dänemark muss gegen das schwache Bahrain und Schweden gegen die unangenehmen Ägypter antreten.

Mittwoch, 18 Januar 14.00 Uhr Argentinien - Ägypten Mittwoch, 18. Januar 17.45 Uhr Dänemark - Bahrain Mittwoch, 18. Januar 20.45 Uhr Schweden - Katar Freitag, 20. Januar 14.00 Uhr Bahrain - Argentinien Freitag, 20. Januar 17.45 Uhr Schweden - Ägypten Freitag, 20. Januar 20.45 Uhr Katar - Dänemark

Handball-WM 2017: Die aktuelle Tabelle der Gruppe D