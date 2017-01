Handball-WM 2017 heute live: Diese Spiele sehen Sie im Live-Stream

München - Der TV-Check zur Handball-WM 2017 in Frankreich: Am Dienstag stehen die Viertelfinal-Partien an. Wir sagen Ihnen, welche Partien heute im Live-Stream zu sehen sind.

Für die deutschen Handballer und Bundestrainer Dagur Sigurdsson ist die Weltmeisterschaft 2017 bekanntlich vorbei. In einem dramatischen Spiel unterlagen die „Bad Boys“ am Ende der Auswahl von Katar mit 20:22 (10:9). Damit findet auch die Zeit vom isländischen Trainer, der nach Japan wechseln wird, ein unrühmliches Ende.

Doch auch, wenn der WM-Traum aus deutscher Sicht geplatzt ist - das Turnier geht mit den anstehenden Viertelfinal-Spielen erst in die heiße Phase und wir sagen Ihnen, welche Partien heute im Live-Stream zu sehen sind.

Handball WM 2017: Norwegen gegen Ungarn heute live im Stream?

Die Norweger setzten mit einer starken Gruppenphase ein erstes Ausrufezeichen. Mit nur einem Sieg weniger als Gastgeber Frankreich beendete man die Vorrunde auf dem zweiten Tabellenplatz und qualifizierte sich damit souverän für das Achtelfinale. Und auch dort gab man sich keine Blöße und fegte mit einem deutlichen 34:24 über Mazedonien hinweg. Für die Norweger, die bei einer Weltmeisterschaft noch nie besser als Platz sechs abschneiden konnten, läuft soweit alles nach Plan. Im Viertelfinale geht es für den EM-Vierten gegen die Ungarn, die als Gruppenvierter den Sprung ins Achtelfinale geschafft hatten. Im Achtelfinale konnte man sich dann knapp gegen Dänemark durchsetzen (27:25). Das Spiel findet um 17 Uhr in Albertville statt und wird via Live-Stream zu sehen sein (siehe unten).

Handball WM 2017: Frankreich gegen Schweden heute live im Stream?

Auch die Franzosen blicken bisher auf einen souveränen Turnierverlauf zurück. Bisher konnte man als amtierender Weltmeister und Gastgeber die Erwartungen erfüllen. Die Gruppenphase meisterte man ohne Probleme und stürmte ohne Niederlage in die nächste Runde. Und auch im Achtelfinale zeigte man den Isländern, dass man es mit der Titelverteidigung im eigenen Land ernst meint. Nun sollen die Schweden als nächstes dran glauben, doch das dürfte kein Spaziergang werden. In der Gruppenphase konnten die Skandinavier die meisten Tore erzielen und qualifizierten sich als Gruppenzweiter für das Achtelfinale. Dort fegte man dann überforderte Weißrussen mit einem krachenden 41:22 aus dem Turnier. Das Spiel findet um 19 Uhr in Lille statt und wird via Live-Stream zu sehen sein.

Handball WM 2017: Spanien gegen Kroatien heute live im Stream?

Mit Spanien ist ein weiteres defensivstarkes Team im Feld der letzten Acht. Mit lediglich 115 Gegentreffern und 160 erzielten Treffern konnte man hinter den deutschen „Bad Boys“ und Schweden die drittbeste Bilanz der Gruppenphase vorweisen. Als Gruppenerster und ohne Niederlage ging es für den Weltmeister von 2013 dann im Achtelfinale gegen Brasilien. In einem hochdramatischen Spiel setzte man sich schließlich mit 28:27 durch und hat nun gegen Kroatien gute Chancen, ins Halbfinale vorzustoßen. Die Kroaten beendeten die Vorrunde hinter Deutschland als Gruppenzweiter. Am letzten Spieltag setzte es gegen die deutsche Mannschaft eine deutliche 28:21-Klatsche. Im Achtelfinale reichte am Ende dann aber ein knappes 21:19 gegen Ägypten, um den Einzug ins Viertelfinale klar zu machen. Das Spiel findet um 20.45 Uhr in Montpellier statt und wird via Live-Stream zu sehen sein.

Handball WM 2017: Slowenien gegen Katar heute live im Stream?

Das Duell zwischen Slowenien und Deutschland-Schreck Katar beginnt ebenfalls um 20.45 Uhr und wird daher nicht via Live-Stream übertragen. Wer sich im Internet umsieht, wird jedoch auf diversen Streaming-Portalen zahlreiche Live-Stream-Angebote zu dieser Partie finden. Allerdings solle man sich dabei auf deutlich schlechtere Bild- und Tonqualität einstellen. Zudem befindet man sich bei der Nutzung solcher Live-Stream-Angebote rechtlich gesehen in einer Grauzone.

Handball-WM 2017: DKB zeigt Viertelfinal-Partien heute via Live-Stream

Zwar wird es einige geben, die den Schock nach der überraschenden Niederlage der deutschen Handball-Auswahl gegen Katar noch immer verdauen müssen. Doch wer sehen will, wie sich die anderen Nationen im weiteren Turnierverlauf schlagen, der hat dank der Deutschen Kreditbank (DKB) auch die Möglichkeit dazu. Ab 17 Uhr beginnt auf der Homepage des Sponsors der Handball-Bundesliga der WM-Abend mit gleich drei Partien am Stück. Lediglich das Duell zwischen Slowenien und Katar wird nicht gezeigt.

Der Live-Stream kann über die mobilen Endgeräte wie Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden. Doch auch via TV können die Spiele gesehen werden. Wie das funktioniert, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst. Die Spiele werden wohl mit englischem Original-Kommentar gezeigt - nur bei den deutschen Spielen erklärte Kommentator Markus Götz den Spielverlauf.

Hinweis: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls kann das Datenvolumen ihres Mobilfunkvertrags schnell aufgebraucht sein und somit können hohe Kosten entstehen.

