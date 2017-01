Handball-WM 2017: So sehen Sie Deutschland gegen Kroatien heute im Live-Stream

München - Im letzten Spiel der Gruppenphase der Handball-WM 2017 spielt Deutschland gegen Kroatien. So sehen Sie das Vorrunden-Finale heute live.

Die deutsche Nationalmannschaft konnte bei der Handball-WM 2017 in Frankreich bislang überzeugen und wurde seiner Rolle als Titelanwärter gerecht. Im letzten Spiel der Gruppenphase kommt es heute zum Gipfeltreffen in Gruppe C: Deutschland gegen Kroatien. In unserem TV-Guide erfahren Sie, wie Sie die Partie live mitverfolgen können.

Deutschland ist im Handball-Fieber! Das Team von Trainer Dagur Sigurdsson spielt bislang ein gutes Turnier. Sehr zur Freude des Coaches, der bei der Handball-WM seine Abschiedsvorstellung auf der deutschen Trainerbank gibt. Handball-Legende Stefan Kretzschmar zeigte sich deshalb vor kurzem enttäuscht - der Deutsche Handballbund hätte seiner Meinung nach mehr um den Verbleib des Trainers kämpfen müssen.

Handball-WM 2017: Erfolgscoach Sigurdsson

Statistisch gesehen ist Sigurdsson der erfolgreichste Bundestrainer der Geschichte. Er gewann 39 seiner 52 Länderspiele - 2016 holte er mit den „Bad Boys“ die Europameisterschaft und erkämpfte mit Deutschland die Bronze-Medaille bei Olympia. Nach der Handball-WM 2017 in Frankreich wird Sigurdsson neuer Trainer der japanischen Handball-Nationalmannschaft. Bei dem Turnier in Frankreich könnte die deutsche Mannschaft um Kapitän Uwe Gensheim seinem Erfolgscoach mit dem Titelgewinn also ein unvergessliches Abschlussgeschenk machen.

Gerade Gensheimer zeigte in den bisherigen Partien, dass er in Top-Form ist. Und das, obwohl der 30-Jährige kurz vor dem Turnier den Tod seines Vaters verkraften musste. Deshalb reiste der Kapitän verspätet zum Turnier an, traf keine 24 Stunden vor dem ersten Spiel in Rouen ein. Zur Beerdigung reist er noch einmal ab, wird aber dennoch kein Spiel verpassen.

Handball-WM 2017: Der heutige Gegner Kroatien

Am letzten Spieltag der Vorrunde kommt es in der Gruppe C heute zum absoluten Spitzentreffen. Das deutsche Team gilt als amtierender Europameister ohnehin als Favorit für den WM-Titel. Aber auch Kroatien spielt bislang ein sehr gutes Turnier und kann auf eine sehr erfolgreiche Historie im Handball zurückblicken. Zu den größten Erfolgen zählt der Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 2003, drei Mal gab es WM-Silber (1995, 2005 und 2009). Außerdem konnten die „Cowboys“ (kroatisch: „Kauboji“) bereits zwei Mal die olympische Gold-Medaille gewinnen (1996 und 2004).

Kroatien ist in Gruppe C sicher der stärkste Gegner für Deutschland und alle Handball-Fans können sich heute auf ein spannendes Spiel freuen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie Deutschland gegen Kroatien live sehen können.

Handball-WM 2017: Der Turniermodus

Bei der Handball-WM 2017 im nord-französischen Rouen sind insgesamt 24 Nationen vertreten. Diese wurden in vier Gruppen zu je sechs Teams aufgeteilt und spielen in der Gruppenphase je einmal gegeneinander. Eine Niederlage in einem der fünf Vorrundenspiele ist jedoch noch verkraftbar, denn aus jeder Gruppe qualifizieren sich die besten vier Mannschaften für das anschließende Achtelfinale. Hier spielt der Gruppenerste gegen den Gruppenvierten einer anderen Gruppe und der Gruppenzweite gegen einen Gruppendritten. Da Deutschland neben Chile, Kroatien, Saudi-Arabien, Ungarn und Weißrussland in Gruppe C der Handball-WM 2017 ist, würden die „Bad Boys“ bei einem Achtelfinale am 22. Januar auf einen Gegner aus der Gruppe D treffen. Hier wartet dann eines der folgenden Teams: Ägypten, Argentinien, Bahrain, Dänemark, Katar, Schweden.

Hier finden Sie den kompletten Spielplan der Handball-WM 2017.

Handball-WM 2017: Deutschland - Kroatien heute im Free-TV?

Wie schon bei den vorherigen Spielen der Gruppenphase wird auch die Partie Deutschland gegen Kroatien heute nicht im deutschen Free-TV oder Pay-TV gezeigt. Nachdem es im Vorfeld der Handball-WM 2017 in Frankreich, wie schon im Jahr 2015, ein großes Gerangel um die Übertragungsrechte gegeben hatte, hat sich kein deutscher Sender die Rechte gesichert.

Bereits im August 2016 scheiterten die Verhandlungen zwischen dem Rechteinhaber beIN Sports und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Der Grund war derselbe, wie im Jahr 2015: beIN Sports erlaubt keine Übertragung der Spiele auf unverschlüsselten Satellitensendern. Damit wären aber viele GEZ-Zahler von der Übertragung ausgeschlossen worden. Nach Angaben von ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky hätten knapp 18,4 Millionen Haushalte die Handball-WM 2017 dennoch nicht verfolgen können - zu viel für ARD und ZDF. Auch andere Free-TV-Sender und der Pay-TV-Sender Sky sicherten sich die Übertragungsrechte nicht.

Lediglich die Highlights der Partien werden auf ARD und ZDF jeweils nach Spielschluss gezeigt. Diese können Sie aber auch auf der offiziellen Seite der Handball-WM in Frankreich in kurzen Highlight-Videos sehen.

Handball-WM 2017: Deutschland - Kroatien heute im Live-Stream der DKB

Dennoch können alle deutschen Handball-Fans aufatmen, denn alle Spiele mit deutscher Beteiligung können Sie im Live-Stream via Internet verfolgen - auch das heutige Spiel Deutschland gegen Kroatien. Für die Übertragung der Handball-WM 2017 in Frankreich wurde ein Novum geschaffen: Die Deutsche Kreditbank, Titelsponsor der Handball-Bundesliga, zeigt die Spiele der deutschen Nationalmannschaft und andere ausgewählte Partien via Stream live und in HD unter dem Link handball.dkb.de.

Erst einen Tag vor dem Turnierstart gaben die Landesmedienanstalten ihr Okay für diese Lösung. Eigentlich fehlt der DKB-Bank eine gültige Rundfunk-Lizenz zur Übertragung. Wegen der besonderen Situation dulden die Medienanstalten aber die Übertragung.

Zwar müssen Sie bei dem Live-Stream heute auf eine Vor- und Nach-Berichterstattung verzichten, dafür liefert die DKB zum Spielbeginn um 17.45 Uhr einen deutschen Kommentator. Markus Götz, der für Sport1 auch die Handball-Bundesliga kommentiert, berichtet bei Spielen mit deutscher Beteiligung live aus Rouen. Bei den 30 anderen Partien, ohne deutsche Beteiligung, die auf der Seite der DKB via Stream übertragen werden, müssen Sie sich allerdings mit dem englischen Original-Kommentator begnügen.

Tipp der Redaktion: Da Live-Streams sehr große Datenmengen verbrauchen, sollten Sie auf eine stabile WLAN-Verbindung achten. Ansonsten könnte Ihr mobiles Datenvolumen sehr schnell aufgebraucht sein. Im schlimmsten Fall kommen dann hohe Zusatzkosten auf Sie zu.

Handball-WM 2017: Deutschland - Kroatien heute im Live-Ticker

Falls Sie arbeiten müssen, oder das WM-Spiel Deutschland gegen Kroatien aus einem anderen Grund nicht per Live-Stream verfolgen können, bieten wir eine andere Lösung an: Mit dem Live-Ticker von tz.de und merkur.de bleiben Sie auch ohne ein Bewegtbild immer top informiert. Wir berichten vor, nach und während allen Spielen mit deutscher Beteiligung live und halten Sie immer auf dem Laufenden.

Handball-WM 2017: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Nation Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 1. Deutschland 4 0 0 + 45 8 2. Kroatien 4 0 0 + 29 8 3. Ungarn 2 0 2 + 11 4 4. Weißrussland 1 0 3 - 13 2 5. Chile 1 0 3 - 37 2 6. Saudi-Arabien 0 0 4 - 35 0

Handball-WM 2017: Dieser Gegner wartet im Achtelfinale

Beendet Deutschland die Gruppenphase als Erster der Gruppe C spielt das Team von Trainer Dagur Sigurdsson im Achtelfinale am 22. Januar gegen den Gruppenvierten der Gruppe D. Wird man Zweiter, trifft man auf den Gruppendritten aus Gruppe D.

Platz Nation Siege Unentschieden Niederlagen Tordifferenz Punkte 1. Dänemark 4 0 0 + 24 8 2. Schweden 3 0 1 + 44 6 3. Ägypten 3 0 1 + 2 6 4. Katar 2 0 2 + 1 4 5. Bahrain 0 0 4 - 33 0 6. Argentinien 0 0 4 - 38 0

