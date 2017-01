Handball-WM 2017: So sehen Sie Spanien gegen Slowenien im Live-Stream

Metz - Das Spitzenspiel der Gruppe B, zwischen Spanien und Slowenien, verspricht ein wahrer Krimi zu werden. Es geht um die Tabellenführung. So können Sie die Partie im Live-Stream sehen.

Spanien und Slowenien stehen beide schon sicher im Achtelfinale der Handball-WM 2017 in Frankreich. Doch auch wenn es nicht mehr um das Weiterkommen geht, so steht zumindest noch die Tabellenführung auf dem Spiel. Beide Teams haben die Weltmeisterschaft bislang ohne größere Rückschläge überstanden. Gegen Angola hatten die Slowenen zum Auftakt leichtes Spiel: Mit 42:25 putzten sie die Afrikaner weg. Die Spanier agierten sogar noch überlegener gegen die Angolaner: am Ende hieß es 42:22 für die Mannschaft von Trainer Jordi Ribera. Sie ließ also noch weniger Gegentore zu als ihre direkte Konkurrenz um die Tabellenführung in der Gruppe B.

Nur gegen Tunesien schwächelten die Slowenen bislang ein wenig: lediglich ein 28:28-Unentschieden sprang am Ende für das Team von Trainer Veselin Vujović heraus. Die Erfolgsbilanz spricht allerdings deutlich für die Spanier: Das Team von der iberischen Halbinsel konnte zwei Mal in den letzten zwölf Jahren den Weltmeistertitel holen - zuletzt 2013 im eigenen Land. Die Slowenen warten hingegen noch auf den ersten Titel.

Bei der letzten Europameisterschaft in Polen trafen beide Teams auch schon in der Vorrunde aufeinander. Damals endete das Match mit einem Unentschieden (24:24). Es verspricht also auch diesmal ein spannendes Duell zwischen den beiden Ländern zu werden. Und wenn Sie keine Minute verpassen wollen, dann erfahren Sie hier, wie Sie das Spiel sehen können.

Handball-WM 2017: Spanien - Slowenien live im TV?

Bislang waren es die Handball-Fans gewohnt, ihren Sport bei Sport1 sehen zu können. Einige Spiele der DKB-Handball-Bundesliga überträgt der Sportsender zumindest jedes Jahr live im Free-TV. Doch bei Großereignissen wie der Handball-WM läuft das ein wenig anders: diese sind nicht mehr frei empfangbar im TV-Programm. Bereits bei der Handball-WM vor zwei Jahren hatte der Pay-TV-Sender Sky die Rechte an den Übertragungen. Doch auch der ging dieses Mal leer aus. Und auch ARD und ZDF dürfen lediglich einige Highlights der Weltmeisterschaft im Handball zeigen.

Handball-WM 2017: Spanien - Slowenien im kostenlosen Live-Stream

Die Befürchtungen unter den Handball-Fans waren groß, dass zur WM 2017 gar keine Live-Bilder verfügbar sein werden. Doch zum Glück gibt es noch das Internet: Die DKB-Bank, ein Sponsor der deutschen Nationalmannschaft im Handball, zeigt alle Partien der DHB-Auswahl in einem kostenlosen Live-Steam. Der Sponsor hat sich insgesamt 30 Spiele der Weltmeisterschaft gesichert. Und auch das Spitzen-Duell zwischen Spanien und Slowenien wird dort im Live-Stream übertragen. Auf handball.dkb.de können Sie das Spiel in hoher Auflösung sehen. Nach Anlaufschwierigkeiten im ersten Spiel der deutschen Mannschaft, bei dem der Stream längere Zeit abbrach, liefen die Übertragungen zuletzt einwandfrei.

Aber aufgepasst: Wenn Sie die Partie zwischen Spanien und Slowenien von unterwegs aus sehen wollen, sollten Sie sich nach Möglichkeit in einem WLAN-Netz befinden. Ansonsten schluckt der Videostream eine große Datenmenge ihres Handyvertrags und das Volumen könnte schnell aufgebraucht sein.

Bei den Spielen im Stream müssen Sie sich zudem darauf einstellen, dass es keine Vor- und Nachberichte gibt. Zudem ist bei den Duellen ohne deutsche Beteiligung kein deutscher Kommentar verfügbar. Es gibt aber einen englischen Kommentator, der das Spiel begleitet, weil sich beIN Sports die Rechte für die Übertragung gesichert hat.

Handball-WM 2017: Die weiteren Spieltermine der Gruppe B

Vor dem spannenden Duell um Platz eins zwischen Spanien und Slowenien stehen an diesem Donnerstag in der Gruppe B noch zwei weitere Spiele auf dem Plan. Der Gewinner der Gruppe B muss dann am Samstag, 21. Januar, gegen den Vierten aus der Gruppe A antreten.

Donnerstag, 19. Januar 14.00 Uhr Tunesien - Angola Donnerstag, 19. Januar 14.00 Uhr Mazedonien - Island

Patrick Steinke