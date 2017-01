Handball-WM: ZDF und ARD bemühen sich um Highlight-Rechte

Mainz - Das ZDF bemüht sich gemeinsam mit der ARD um die Highlight-Rechte der Handball-WM. Derzeit sind Highlights nach den Spielen auf ran.de, bild.de und in der ProSiebenSat.1 Mediengruppe zu sehen.

Die Handball-WM in Frankreich könnte zumindest in Ausschnitten doch noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen stattfinden. Das ZDF verhandelt derzeit zusammen mit der ARD über die sogenannten Highlight-Rechte an dem Turnier, das für die deutsche Mannschaft mit dem Spiel gegen Ungarn am Freitag (17.45 Uhr/handball.dkb.de) beginnt.

"Wir bemühen uns um eine nachrichtliche Berichterstattung und eine Highlight-Berichterstattung für das Sportstudio und die Sport-Reportage", sagte ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz am Donnerstag dem SID.

Höhepunkte auf ran.de und bild.de

Zuvor hatte sich bereits ProSiebenSat.1 Media Highlight-Rechte von dem Event gesichert. Die Höhepunkte der deutschen Spiele werden ab 30 Minuten nach Abpfiff in einer Länge von fünf Minuten auf ran.de und bild.de zu sehen sein. Sportdeutschland.TV zeigt Highlights von allen Spielen der Handball-WM.

In den Nachrichtenformaten der ProSiebenSat.1 Group werden Beiträge in einer Länge von bis zu zwei Minuten zu sehen sein. Möglich macht den Deal eine Kooperation von 7Sports und Axel Springer.

Finale live kein Thema

Ein kurzfristiger Einstieg des ZDF in die Live-Berichterstattung des Turniers für den Fall, dass Deutschland ins Finale einzieht, ist laut Gruschwitz kein Thema. "Eine Live-Möglichkeit schließe ich für das Turnier komplett aus", sagte er.

SID