Heat erzwingen Spiel sieben gegen Boston Celtics

Teilen

Bam Adebayo (13) von den Miami Heat freut sich über den Sieg gegen die Boston Celtics. © Michael Dwyer/AP/dpa

Auf dem Weg in die NBA-Finals haben die Miami Heat im Duell mit den Boston Celtics um Nationalspieler Daniel Theis ein Entscheidungsspiel erzwungen.

Boston - Das Team um den mit 47 Punkten überragenden Jimmy Butler holte in Boston am Freitagabend ein 111:103 und glich in der Serie damit zum 3:3 aus. Die Entscheidung, wer gegen die Golden State Warriors um den NBA-Titel spielt, fällt nun am Sonntag (Ortszeit) in Miami.

„Mein Team hat einen so großen Glauben an mich, auch meine Trainer, die geben mir das Selbstvertrauen, einfach da raus zu gehen und Basketball zu spielen“, sagte Butler im US-Fernsehen, der zudem auf acht Vorlagen, neun Rebounds und vier geklaute Bälle kam. Bessere Werte hatte er nach Angaben des US-Senders ESPN noch nie in den Playoffs.

Bei den Celtics war Jayson Tatum mit 30 Punkten der beste Werfer. Theis kam nicht zum Einsatz. Obwohl die Celtics beim 97:94 weniger als fünf Minuten vor dem Ende wieder in Führung gingen, blieben die Heat im lauten TD Garden konzentriert und holten sich den Sieg. Für Miami wäre es die erste Final-Teilnahme seit der Niederlage gegen die Los Angeles Lakers vor zwei Jahren, die Celtics waren seit 2010 nicht mehr in den Finals. Gemeinsam mit den Lakers halten die Celtics mit bislang 17 Titeln in der NBA den Rekord. dpa