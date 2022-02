Heidelberg: Qualifikationsspiel für Basketball-WM findet vor 2500 Zuschauern statt

Gordon Herbert © Marius Becker / picture alliance

Die deutschen Basketballer können ihr Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Israel in Heidelberg vor bis zu 2500 Zuschauern bestreiten.

Heidelberg - Die deutschen Basketballer können ihr Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Israel in Heidelberg vor bis zu 2500 Zuschauern bestreiten. Mit der neuen Corona-Verordnung lockert das Land Baden-Württemberg die Zuschauerbeschränkungen, so dass der SNP Dome für die Partie am 28. Februar zur Hälfte gefüllt sein darf. Es gilt die 2G-Plus-Regelung.

«Das sind natürlich hervorragende Nachrichten! Wir freuen uns auf die Kulisse im SNP Dome und tun alles dafür, den Zuschauerinnen und Zuschauern in Heidelberg einen basketballerischen Leckerbissen zu präsentieren», sagte Armin Andres, Vizepräsident im Deutschen Basketball Bund.

Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert ist mit einer Niederlage gegen Estland und einem Sieg gegen Polen in die WM-Qualifikation gestartet. Drei Tage vor der Begegnung in Heidelberg muss das deutsche Team bei den bislang noch ungeschlagenen Israelis antreten. (dpa)