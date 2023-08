Tragischer Vorfall bei Ultralauf in Südtirol: 28-Jähriger bricht kurz vor Ziel zusammen und stirbt

Von: Melanie Gottschalk

Bei einem Ultralauf in Südtirol ist es zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. © Simona Pilolla/imago

Eigentlich sollte der zehnte Ultralauf in Südtirol ein Festtag werden – doch ein tragischer Vorfall änderte alles. Ein 28-jähriger Sportler kam ums Leben.

Sarnthein – Bei einem Ultralauf in Südtirol ist es am Samstag (27. August) zu einem schlimmen Vorfall gekommen. Bei der zehnten Ausgabe des Extremberglaufs entlang der Hufeisentour in den Sarntaler Alpen kam ein 28 Jahre alter Läufer kurz vor dem Ziel ums Leben. Der Notarzt hatte noch versucht, das Leben des Sportlers zu retten, die Reanimationsversuche blieben aber erfolglos.

Ultralauf in Südtirol: Drei verschiedene Strecken Ultrarace Südtirol: 63 km // 3.550 hm Ultrarace Südtirol: 45 km // 2.750 hm Ultrarace Südtirol: 28 km // 1.880 hm

Wie die Veranstaltenden auf ihrer Homepage mitteilten, brach der 28 Jahre alte Teilnehmer am Südtirol Ultrarace 45K (2750 Höhenmeter) kurz vor dem Ziel in Sarnthein aufgrund von Herzversagen zusammen. Das zumindest legen erste Erkenntnisse nahe. Der Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Unfallstelle geflogen, konnte den Läufer aber nicht mehr retten.

„Wir sind zutiefst bestürzt über dieses tragische Ereignis und drücken den Hinterbliebenen unser tief empfundenes Beileid aus“, schrieb das Organisationskomitee auf der Homepage des Ultralaufs in Südtirol. Demnach wurde die Siegerehrung aus „Respekt vor dem Verstorbenen und dessen Familie“ abgesagt.

Ultralauf in Südtirol: Fast 500 Sportler für das Rennen gemeldet

Es ist nicht der erste tragische Vorfall in der zehnjährigen Geschichte des Ultralaufs in Südtirol. 2019 wurde eine Norwegerin während ihrer Teilnahme an dem Extremsportevent vom Blitz getroffen und dabei tödlich verletzt.

Kürzlich war es darüber hinaus bei einem anderen Ultralauf zu einem schlimmen Unfall gekommen. Anfang Juli stürzte beim STUBAI ULTRATRAIL 2023 ein 47 Jahre alter Mann aus den Niederlanden so schwer, dass der Notarzt nur noch den Tod des Sportlers feststellen konnte. Da sich der Vorfall bereits nach etwa 14 der 68 angepeilten Kilometer ereignet hatte, wurde die Veranstaltung „aus Respekt vor dem Verstorbenem und der Familie“ abgebrochen.

Am Samstag gab es bei dem Ultralauf in Südtirol insgesamt drei Distanzen, fast 500 Trail-Sportlerinnen und -sportler aus aller Welt waren für den Lauf entlang der Hufeisentour in den Sarntaler Alpen gemeldet. Den Sieg holten sich am Samstag beim Rennen mit einer Länge von 63 Kilometern und 3550 Höhenmetern die Sarner Henry Hofer und Regina Spieß. Doch das Sportliche rückte aufgrund des tragischen Todes des 28-jährigen Sportlers in den Hintergrund. (msb)