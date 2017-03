Nowitzki mit höchster Pleite seiner NBA-Zeit: „Waren fürchterlich“

Philadelphia - Dirk Nowitzki kassiert mit den Dallas Mavericks beim 74:116 in Philadelphia die höchste Niederlage in seiner bisherigen NBA-Zeit. Der Routinier kommt auf acht Punkte.

Basketball-Superstar Dirk Nowitzki suchte gar nicht erst nach Ausreden. Als „sehr peinlich“ bezeichnete der Würzburger den Auftritt der Dallas Mavericks bei der deutlichen 74:116 (40:51)-Pleite am Freitag (Ortszeit) bei den Philadelphia 76ers. Mit 42 Punkten Unterschied war es die höchste Niederlage für Nowitzki in seiner bisherigen NBA-Zeit. „Sie haben uns in allen Bereichen dominiert. Wir waren richtig fürchterlich.“

Auch Trainer Rick Carlisle fand klare Worte. „Das war heute die schlechteste Leistung des Jahres in Sachen Energie, Einsatz und Zusammenhalt“, schimpfte der Mavs-Coach. Durch die höchste Saison-Niederlage geraten auch die Playoff-Plätze wieder in weite Ferne. Mit 29 Siegen rangieren die Mavs 14 Begegnungen vor Saison-Ende im Westen auf Platz zehn, vier Siege hinter den Denver Nuggets, die auf Playoff-Rang acht stehen.

Auch Paul Zipser und die Chicago Bulls verlieren

Nowitzki, der zuletzt die legendäre Marke von 30.000 Punkten erreicht hatte, erzielte acht seiner zehn Punkte vor der Pause. Dank eines 16:0-Laufs führte Dallas sogar bis Mitte des zweiten Viertels. Nach dem Seitenwechsel klappte beim NBA-Champion von 2011 nichts mehr. Die 76ers machten kurzen Prozess, die Mavericks guckten nur zu. Ausgerechnet der vor ein paar Wochen für Nerlens Noel (neun Punkte) getauschte ehemalige Mavs-Profi Justin Anderson war mit 19 Zählern Top-Scorer bei den Gastgebern. „Er hatte die Einstellung, die wir benötigt hätten“, sagte Carlisle.

Einen weiteren Rückschlag im Playoff-Kampf haben auch Paul Zipser und die Chicago Bulls hinnehmen müssen. Der sechsfache Champion verlor mit 107:112 (40:59) bei den Washington Wizards und hat als Zehnter im Osten zwei Siege Rückstand auf Platz acht. Rookie Zipser stand in der Startformation und kam in 27 Minuten auf acht Punkte.

dpa