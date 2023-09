Hoeneß schießt gegen ARD und ZDF: „Übertragen lieber, wie ein Schauspieler mit seinem Hund Gassi geht“

Von: Luca Hartmann

Teilen

Lediglich das Finale der deutschen Mannschaft bei der Basketball-WM wurde im Free-TV gezeigt. Grund genug für Uli Hoeneß scharfe Kritik an ARD und ZDF zu äußern

München - Dass Uli Hoeneß ein Mann klarer Worte ist, stellt der 71-Jährige seit Jahren unter Beweis. Nicht nur was seinen FC Bayern angeht, Hoeneß bezieht auch regelmäßig zu sportpolitischen Themen Stellung. Besonders verärgert zeigte sich der Ehrenpräsident des FC Bayern aktuell über die Übertragung der Basketball-WM – und kritisierte die öffentlich-rechtlichen Sender scharf.

Uli Hoeneß Geboren: 5. Januar 1952 (Alter: 71 Jahre) in Ulm Position: Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident des FC Bayern Erfolge als Spieler: Weltmeister 1974, Europameister 1972, 3x Europapokal der Landesmeister 1974-76

Wegen Basketball-WM: Hoeneß kritisiert ARD und ZDF scharf

Hoeneß gilt schon seit Jahren als großer Basketball-Fan, besucht regelmäßig Spiele des FC Bayern in der Basketball-Bundesliga und im Europapokal. Genau wie viele Fans, übt der 71-jährige Kritik am Umgang der Sender mit der Basketball-WM. „Man sieht generell, dass die Öffentlich-Rechtlichen da auf einem ziemlich falschen Weg sind“, sagte Hoeneß der Süddeutschen Zeitung.

Gleichzeitig kritisiert er die Programmauswahl der Sender: „Sie sollten zeigen, was die Zuschauer sehen wollen, und nicht, was sie glauben, produzieren zu müssen. Ich sehe die hunderttausendste Talkshow, aber wenn die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister wird, sehe ich lange nichts.“

Wegen deren Umgang mit der Übertragung der Basketball-WM kritisierte Uli Hoeneß ARD und ZDF scharf. © Sven Hoppe/dpa

ZDF steigt erst zum Endspiel in Übertragung ein

In Deutschland sind viele Fans der gleichen Meinung wie Hoeneß, hätten sich eine frühere Übertragung der deutschen Spiele im Fernsehen gewünscht. ARD und ZDF hatten vor der WM darauf hingewiesen, dass sie keine Rechte besitzen. Erst zum Finale, in dem sich Deutschland sensationell zum Weltmeister krönte, stieg das ZDF nach dem Kauf einer Sub-Lizenz bei der Telekom ein. Im Schnitt sahen das Spiel 4,626 Millionen Menschen. Zuvor waren alle sieben Partien der deutschen Mannschaft lediglich beim Streamingdienst MagentaSport übertragen worden.

„Spätestens nach dem Viertelfinale hätte man meiner Meinung nach alle Hebel in Bewegung setzen müssen, um die WM mit diesem großartigen Team ins Programm zu nehmen“, kritisiert Hoeneß die nicht ausreichenden Bemühungen von ARD und ZDF. Die Telekom hatte sich bereits zwischenzeitlich zum Weiterverkauf von Rechten bereit erklärt.

Harry Kanes Vorgänger: Legendäre Neuner des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Hoeneß appeliert an „Fernseh-Verantwortliche“

In dem Interview appelliert Hoeneß auch an die öffentlich-rechtlichen Sender, sich die Rechte an sportlichen Großereignissen zu sichern. „Die Highlights wichtiger Sportarten müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen sichern. Müssen!“, erklärt Hoeneß deutlich. Die Öffentlich-Rechtlichen sollten sich „nach den Menschen richten und nicht nach ihren eigenen Vorstellungen“.

Der deutsche Sieg im Halbfinale gegen die USA sei „großes Drama“ gewesen. „Aber unsere Öffentlich-Rechtlichen übertragen ja lieber, wie ein Schauspieler mit seinem Hund Gassi geht“, kritisiert der langjährige Bayern-Präsident ARD und ZDF scharf.

Zuletzt stand Hoeneß übrigens in den Schlagzeilen, weil er einer Frau ein Autogramm auf den Rücken gegeben hat, welches diese sich dann hat tätowieren lassen. (LuHa)