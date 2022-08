European Championships in München sind auch: Hürdenlauf für Reporter

Von: Nico-Marius Schmitz

Ansturm auf Europameister Marcell Jacobs in der Mixed Zone. © schmitz

Die European Championships in München begeistern die Massen. Das Olympiastadion eskaliert - und als Reporter legt man einen Hürdenlauf zurück.

München - Am Mittwoch war es mal wieder so weit. Für den Reporter begann nach dem sensationellen Gold von Niklas Kaul der eigene Wettbewerb. Zuerst: der Sprint in die Mixed Zone. Hier laufen die Athleten durch, nachdem sie zuvor unzählige TV-Interviews gegeben habe. Dann heißt es erst mal warten, und wachsam sein. Sobald ein erfolgreicher Sportler vorbeiläuft, hört man das schon.

Oder spürt es. Etwa, als Marcell Jacobs, Olympiasieger und nun auch Europameister im 100 m Sprint, auftauchte. Zahlreiche artistische Verrenkungen waren vonnöten, um den heranstürmenden italienischen Reportern auszuweichen. Ein Hürdenläufer hätte es nicht besser machen können. Kommt dann der Sportler, der einen selbst interessiert (bei Niklas Kaul dauerte es insgesamt eine Stunde), ist taktieren angesagt. Wie bei einem 10 000 Meter Lauf stellt sich die Frage: Wo halte ich mich im Feld auf? Steht man ganz vorne, ist man umringt von 20 Kollegen und kann sich von frischer Luft erst mal verabschieden.

Steht man aber zu weit hinten, muss man den Arm extrem strecken, um das Handy zur Tonaufnahme vor des Sportlers Mund zu halten. Es ist das perfekte Training fürs Maßkrugstemmen. Gestern entschied der Autor sich für einen Mix. Distanz bei Kaul, Nähe und Arm entlasten bei Arthur Abele. Heute springt Malaika Mihambo um Gold. Was danach in der Mixed Zone los sein wird, können Sie sich nun vorstellen.

N. M. SCHMITZ