Hyrox – die Fitnesssportart im Versuch

Von: Thomas Jensen

Schon das Aufwärmen hat es in sich: 100 Burpees macht Oberländer. © Adrian Vallejos

Extrem fordernd für Muskeln und Lunge: Ein Training mit der Hyrox-Athletin Viola Oberländer. Bei der Sportart kommt es auf Kondition und Kraft an.

München – Der Schlitten bewegt sich nicht. Egal, mit wie viel Kraft man sich gegen den Boden und in dieses stählerne Gerippe stemmt, die 180 Kilogramm Gewicht zeigen sich unbeeindruckt. Eher rutschen die eigenen Füße nach hinten, als dass sich sonst irgendetwas rührt. „Moment“, sagt Viola Oberländer und entfernt zwei Scheiben, zusammengerechnet 30 Kilo. Also noch mal alles versuchen und die dauerbrennenden Muskeln ignorieren: zumindest einen guten Meter lässt er sich jetzt schieben, bevor dem Reporter dieser Zeitung die letzte Kraft ausgeht.

Dabei sollte das in dieser Sportart nicht passieren. Denn beim Hyrox muss man sogar mehrere derart anstrengende Übungen meistern. An diesem Samstag findet ein Wettkampf in der Messe München statt, mit ca. 2 000 Sportlern am Start. Viola Oberländer ist mehrfache Silbermedaillengewinnerin bei Welt- und Europameisterschaften. Sie schiebt den Schlitten, ohne etwas von den 180 Kilogramm zu entfernen, problemlos 25 Meter, bevor sie mit der nächsten Einheit weitermacht.

An diesem Morgen zudem auf dem Programm: 100 Meter Ausfallschritte mit einem 25 Kilo schweren Sandsack, den man im Nacken hält. 500 Meter Sprints auf dem Laufband. Und 50 sogenannte Wall Balls: Aus der Hocke wird dabei ein sechs Kilogramm schwerer Medizinball nach oben über eine markierte Höhe geworfen und wieder gefangen. Das alles so oft wie möglich innerhalb von 45 Minuten. Am Abend läuft Oberländer noch zehn Kilometer. „Easy run“, sagt sie dazu. Denn auch darauf kommt es an: Kondition. Im Wettkampf müssen zwischen den insgesamt acht Stationen 1000-Meter-Läufe absolviert werden. Die Gesamtzeit ist am Ende entscheidend.

Dass sich bei diesem Sport überhaupt etwas „easy“ anfühlen kann – schwer vorstellbar, wenn man das erste Mal mittrainiert. Schon um 6.45 Uhr früh, noch während des Aufwärmens, brennen die Oberschenkel. Dann geht es mit dem Sandsack im Nacken viermal auf eine 25-Meter-Bahn – in Ausfallschritten. Oberländer hat schnell einen Vorsprung und federt locker rauf und runter. Frustrierender als der aktuell Weltranglistenachten nicht hinterherzukommen, ist, dass eine so einfache Bewegung wie auf der tiefen Position aufzustehen und den nächsten Schritt zu machen, so anstrengend werden kann, dass man vor jedem Mal neu durchschnaufen muss. Zumal man keine Hand frei hat, um sich den Schweiß aus dem Gesicht zu wischen, der inzwischen ungehemmt ins Auge läuft und brennt. Wie lang eine so kurze Strecke wie 25 Meter doch werden kann …

Die 31-Jährige nimmt das freilich anders wahr. Sie trainiert jeden Tag – morgens und abends. „Ich habe einfach so viel Bock auf verrückte Trainingseinheiten, um herauszufinden, wo meine Grenzen liegen“, sagt sie über ihre Motivation. Die hat sie ziemlich schnell in die Elite, die besten 15 der Welt, der Trendsportart geführt. Sportlich war sie schon immer, in der Jugend hat sie viel ausprobiert, am intensivsten Turnen, erzählt die Göttingerin, die als Vereinsmanagerin in Vollzeit beim TSV 1860 München angestellt und dort für die knapp 50 Sparten zuständig ist.

Kaputt ist am Ende nur einer: Oberländer und Reporter Jensen nach dem Training hinter dem Schlitten. © Adrian Vallejos

Dass sie sich so vollumfänglich diesem Sport verschrieben hat, zeigt wie sehr sie dafür brennt. Ohne Sponsoren wäre der Aufwand allerdings nicht möglich. Um alle Disziplinen trainieren zu können, muss Oberländer zwischen den Fitnessstudios rotieren. Leisten kann sie sich das dank eines Gympasses ihres gleichnamigen Sponsors. Die Reisekosten übernimmt ein anderer, der Fitness-Technologiehersteller Myzone. „Preisgelder gibt es inzwischen nur noch bei WM und EM“, sagt die Athletin. Kurios: Erst 2018 hat sie zum ersten Mal „überhaupt ein Fitnessstudio von innen gesehen“. Ein Jahr später begann sie mit Hyrox und stellte gleich im ersten Rennen einen Weltrekord auf.

Doch es gab auch Tiefpunkte. Etwa zwei Corona-Infektionen. „Zehn Monate habe ich das gespürt, bis ich wieder richtig fit war“, erinnert sich Oberländer an ihren ersten Kontakt mit dem Virus – genau zu Beginn des ersten Lockdowns 2020. „Frustrierend“, ordnet sie diese Situation ein. Das trifft auch auf eine andere Situation zu, die sie vergangenes Jahr bei der EM erlebte: In Führung kam sie zur letzten Übung, den Wall Balls. Doch der Kampfrichter wertete 30 Versuche nicht. Statt 100 musste sie 130 ausführen und wurde Zweite. „Sich eine Stunde durch einen Wettkampf quälen und dann Zweite werden, wegen so einer Entscheidung, war richtig deprimierend“, sagt sie: „Danach wollte ich erst mal aufhören.“ Da die Reise zur WM in Las Vegas schon geplant war, machte sie bis dahin weiter. Nach dem achten Platz dort beschloss sie, dem Hyrox doch treu zu bleiben. Aber: „Ich mache es nur, solange ich mich in den Top 15 halten kann. Außerdem liegt der Fokus nicht nur darauf, ich probiere auch gerne andere Sachen aus.“

Übrigens: Wall Balls können auch ohne Kampfrichter deprimierend sein. Es war die letzte Übung des ersten Durchgangs im Training. Mit schon brennenden Oberschenkeln einen schweren Ball aus der Hocke nach oben befördern, bis zur Markierung: schwierig. Oberländer schafft das so leicht, als hielte sie einen Volleyball in der Luft. Zumindest wirkt es aus den Augenwinkeln so, während die eigene Kraft und Konzentration langsam versagt und der Ball schließlich auf der Nase landet.