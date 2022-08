Deutschlands Model-Läuferin: „Ich bin 100 Prozent Sportlerin“

Von: Nico-Marius Schmitz

„Man kann den Sport nicht irgendwie nebenbei machen“, sagt 400-Meter-Läuferin Alica Schmidt. © dpa

Über drei Millionen Menschen folgen Alica Schmidt auf Instagram – ihr Fokus liegt aber auf den 400 Metern, wie sie erklärt.

München – 2017: Alica Schmidt nahm mit der 4x400-Meter-Staffel an der Junioren-Europameisterschaft teil und gewann Silber. Doch für Aufsehen sorgen damals die Instagram-Bilder der Leichtathletin. Mehrere Boulevard-Medien stürzen sich darauf, das Online-Magazin „Busted Coverage“ betitelt Schmidt als „world´s sexiest athlete“ – die heißeste Athletin der Welt.

Es entsteht ein Hype um die Läuferin, quasi über Nacht folgen der gebürtigen Wormserin über 100 000 Menschen (vorher 17 000) bei Instagram. Mittlerweile sind es über drei Millionen. Niemand aus der deutschen Leichtathletik-Szene ist auf den sozialen Medien so gefragt wie Schmidt.

Sportlich gehört die 23-Jährige über die 400 Meter (Bestzeit 52:21) zur deutschen Spitze, landete neulich bei der WM in Eugene mit der 4x400-Meter-Staffel auf Rang elf von 14 Teams. Schmidt war als Ersatzläuferin bei Olympia, nahm an einer WM teil und wird auch ab Montag bei der Heim-EM in München starten.

Trotzdem drehen sich die meisten Berichte um das Optische, um ihre Präsenz auf Instagram und Co. „Mich wundert es, dass ich immer noch so mit diesem Titel in Verbindung gebracht werde. Es ist schon fünf Jahre her“, sagt Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung: „Es ist aber auch ganz klar, dass mir das damals viele Türen geöffnet hat.“ Unter anderem modelt Schmidt für Hugo Boss und hat dort ihre eigene Kollektion.

Die „Sportschau“ beschrieb die Athletin als „Läuferin, Model und Insta-Queen“. Für Schmidt gibt es aber gar keine Diskussion darüber, was in ihrem Leben im Mittelpunkt steht: „Ich bin 100 Prozent Sportlerin. Anders geht das auch gar nicht. Man kann den Sport nicht irgendwie nebenbei machen und dann erwarten, dass man an einer Weltmeisterschaft teilnimmt.“

Man muss konsequent an sich arbeiten, auf viele Sachen verzichten, sagt Schmidt. Sei es das Feiern gehen mit Freunden oder Familienfeste. Alles, was sie um den Sport herum aufbauen kann, mache natürlich Spaß, aber der Fokus hätte in den letzten Jahren immer auf den 400 Metern gelegen. „Bei Social Media nehme ich die Leute gerne mit und zeige ihnen meinen Alltag als Sportlerin, aber auch nur dann, wenn ich mich danach fühle.

Bei der WM beispielsweise ließ Schmidt das Handy zum größten Teil aus. Es waren ohnehin Momente dabei, die keine Kamera einfangen kann. Etwa als sie bei der Staffel neben Lauflegende Allyson Felix stand. Eine Sportlerin, zu der Schmidt schon seit Jahren aufschaut.

Und klar ist: Natürlich hilft die Selbstvermarktung Schmidt, um sich finanziell abzusichern. „Alleine von Wettkämpfen und Prämien kann man schwierig leben. Gerade als junger Athlet, der sich erst an die Spitze kämpfen muss. Das ist ein schwieriger Weg.“ Wenn man erst mal oben ist, ist es eine andere Ausgangslage, sagt Schmidt. Aber, wie man dahin kommt, zeige einem keiner.

Bei der WM hat Schmidt mit vielen anderen Staffel-Athletinnen gesprochen, gefragt, ob sie dieses Jahr noch in den Urlaub fahren. Die Antwort war oft dieselbe: „Nein, die Trainingslager waren schon zu teuer. Ich muss jetzt sparen.“ Schmidt weiß: „Viele gehen in Vorkasse und kommen nicht mit einem Plus, sondern mit Minus bei Leistungssport raus.“

Die Wahrnehmung des Sports in Deutschland, das war nach der Leichtathletik-WM in Eugene wieder ein großes Thema. Auch die 400-Meter-Läuferin hat sich Gedanken darüber gemacht. In Deutschland sei es einfach nicht so anerkannt – außer beim Fußball –, dass Sport auch ein Job ist. „Wir trainieren nicht vier Stunden am Tag und dann war es das“, vielmehr gehört die Vor- und Nachbereitung des Trainings, gesunde Ernährung, Physiotherapie dazu.

Für Schmidt ist der Sport ein Lebensziel, den man konsequent verfolgen muss. Nun steht die EM in München an. „Ich freue mich riesig, in diesem wunderschönen Stadion zu laufen“, sagt Schmidt, in Ingolstadt aufgewachsen. Und hat eine klare Botschaft: „Wenn ich auf der Laufbahn bin, geht es einzig und allein um die Leistung, wie fit man ist und wie hart man trainiert hat. Die Follower oder wie man aussieht, spielen auf der Bahn keine Rolle.“