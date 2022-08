Stabhochspringer will hoch hinaus - und hat die Ukraine im Hinterkopf: „Ich habe lange gelitten“

Von: Nico-Marius Schmitz

„Ich habe noch viel Potenzial nach oben“: Oleg Zernikel greift in München nach einer Stabhochsprung-Medaille. © afp

Oleg Zernikel über Arbeit im Lager, Armand Duplantis und den Krieg in der Ukraine

München – 5,87 Meter. Bei den Weltmeisterschaften in Eugene stemmte sich Stabhochspringer Oleg Zernikel (ASV Landau) mit einer persönlichen Rekordhöhe auf den fünften Platz. Bei der EM in München hat der 27-Jährige viel vor – er will noch höher hinaus. „Ich blühe auf“, sagt Zernikel im Interview mit unserer Zeitung und verrät, warum ihn der Krieg in der Ukraine nervös macht und er nach der WM zwischen zwei Welten „gefangen“ war.

Oleg Zernikel, wie lief die WM und die Vorbereitung auf München für Sie?

Oleg Zernikel: Vor der WM war ich mental nicht ganz auf der Höhe. Es gab viele andere Dinge, mit denen ich mich eher beschäftigt habe. Im Pre Camp habe ich es dann aber geschafft, mich wieder auf die wichtigen Dinge zu fokussieren. Ich bin momentan im Flow. Ich glaube auch, dass er noch lange anhält. Nach der WM hatte ich ziemlich mit Jetlag zu kämpfen. Man ist wie zwischen zwei Welten gefangen. Der Körper ist da, aber mental ist man noch ganz woanders. Ich denke aber, bis zur EM werde ich topfit sein.

Was hat Sie beschäftigt?

Oleg Zernikel: Der Krieg macht einen natürlich nervös. Als Sportsoldat denkt man zweimal darüber nach: Was passiert da gerade? Wie kann das ausgehen? Da versucht man natürlich, den Menschen so gut es geht zu helfen. Ich glaube, die ukrainische Weitspringerin, die wir bei uns zu Hause aufgenommen haben, fühlt sich mittlerweile auch sehr wohl bei uns. Wir leben auf einem kleinen Planeten in einem großen Universum – und alle Probleme herrschen nur auf diesem Planeten. Der Fokus auf den Sport war bei mir nicht mehr zu hundert Prozent da. Vor Eugene bin ich dann aber zum Glück aus dem kleinen Tief wieder rausgeklettert.

Wie haben Sie das geschafft?

Oleg Zernikel: Ich brauche in solchen Phasen einfach Ruhe, meine eigenen vier Wände. Ich habe vor mit meinem Vater zusammengewohnt, bin aber jetzt in eine eigene Wohnung gezogen. Dadurch kann ich mein Leben noch mal mehr auf den Sport ausrichten.

Viel wurde über die deutsche Sportförderung gesprochen – Ihre Ansicht?

Oleg Zernikel: Ich habe viel in den Sport investiert, aber meistens nur was zurückbekommen wie: Super, toll gemacht. Da hat man einfach mehr Anerkennung gebraucht, nicht nur verbal, sondern auch finanziell. Die Sporthilfe Rheinland-Pfalz hat mich da zum Glück sehr unterstützt. Ich habe bis April 2021 neben dem Sport noch im Lager gearbeitet. Das ist aber nicht zu vereinbaren. Man muss sich finanziell absichern, Sport ist nicht für immer. Aktuell leidet die Uni, dafür läuft es aber sportlich sehr gut. Und die Uni läuft ja auch nicht weg, die Karriere aber schon (lacht).

Ist das aktuell die beste Phase Ihrer Karriere?

Oleg Zernikel: Ich habe sehr lange gelitten. Zehn Jahre war es ein sehr anstrengendes Stabhochspringen meinerseits. Aktuell blühe ich auf, und habe auch noch viel Potenzial nach oben. Es kann noch höher hinausgehen.

Wie nehmen Sie Duplantis wahr?

Oleg Zernikel: Duplantis ist einfach genial. Der erste Platz ist in München eigentlich schon vergeben, denkt man immer. Er springt konstant solche Höhen. Das ist bewundernswert. Man merkt aber natürlich auch, dass man diese Barrieren durchbrechen kann. Er zieht auch andere mit, immer mehr Leute springen 5,90 oder 6 Meter.

Interview: Nico-Marius Schmitz