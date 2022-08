Kolumne von den European Championships: Immer ein Lob für Atlanta-Uli

GFREIDI, MUNICH!

+ © Günter Klein Volunteer Uli Nett, 38 Jahre beim ZDF gewesen. © Günter Klein

Die European Championships haben begonnen. In unserer Kolumne blicken wir jeden Tag hinter die Münchner Kulissen.

München - Und plötzlich, als der Autor dieser Rubrik durch die Katakomben der Olympiahalle streifte, um sich auf die Pressetribüne fürs Turnen zu begeben, stand ein guter alter Berufs-Bekannter vor ihm. Er war nur anders angezogen als sonst, er trug die offizielle Kleidung der Volunteers bei den European Championships. Nun befanden wir uns also auf verschiedenen Seiten, doch das alte Spiel mit Uli Nett musste seinen Lauf nehmen. Uli Nett ist 63 und nach 38 Jahren in der ZDF-Sportredaktion in Ruhestand gegangen. Uli Nett stammt aus Miesbach, und man kann über ihn sagen: Er trägt seinen Nachnamen zu Recht, man hat ihn nie aufgebracht oder unausgeglichen erlebt.

Unser altes Spiel nun: 1996 war Uli Nett fürs ZDF bei den Olympischen Spielen in Atlanta, er hatte die Schicht, in die das damalige Attentat fiel. Das deutsche Fernsehen übernahm die Übertragung des amerikanischen Nachrichtensenders CNN, und Uli Nett musste den Kommentar simultan übersetzen. Er hat das großartig gemacht, und das habe ich ihm seitdem bei jedem Treffen gesagt – und wir haben uns bei viele Gelegenheiten getroffen, bei Eishockey-WMs und Fußballspielen, auch bei privaten Skirennen. „Was ich noch sagen wollte, Uli: Deine Übersetzung in Atlanta – fantastisch,“

Und nun ist der Uli im Ruhestand – und macht sich nützlich: Koordiniert das Geschehen in den Mixed Zones. Er ist nicht der einzige Journalist, der hier ein wenig rückfällig wird. Im Freiwilligen-Einsatz sind auch Lutz Bäucker und Ulla Holthoff, die man vom Bayerischen Rundfunk kennt.

Klar ist: Uli Nett werde ich dieser Tage wie gewohnt begrüßen. GÜNTER KLEIN