Bora-Teamchef im Interview: „Für Sagan ist Welt zusammengebrochen“

Das deutsche Team Bora-hansgrohe hat seinen Kapitän Peter Sagan bei der Tour de France durch Disqualifikation verloren. Der Teamchef äußert sich im Interview zu der Entscheidung.

München -Es ist der Aufreger dieser Tour - manche sprechen sogar von Skandal: die Disqualifikation von Peter Sagan, dem Star des Raublinger Bora-hansgrohe Teams. Am Montag knallten im Lager der Oberbayern noch die Sektkorken, als Sagans Etappensieg gefeiert wurde. Schon tags darauf kehrte tiefster Frust ein, nachdem der Weltmeister wegen eines angeblichen Ellbogenchecks gegen Mark Cavendish aus der Tour ausgeschlossen wurde. Wir unterhielten uns mit Ralph Denk, Teammanager von Bora-hansgrohe, über die wohl schwärzeste Stunde in der Geschichte seines Teams und ihre Folgen.

Ralph Denk, der Ausschluss von Peter Sagan war ein schwerer Schlag für Sie und Ihr Team - ist er schon verkraftet?

Denk: Dass war natürlich ganz bitter für uns. Uns bleibt jetzt nichts anderes übrig, als nach vorne zu schauen. Wir haben noch über zwei Tour-Wochen vor uns und acht Rennfahrer am Start, die super in Form sind. Die Entscheidung, dass Peter nach Hause fahren muss, können wir natürlich nach wie vor nicht akzeptieren.

Wie sehen Sie denn den Vorfall mit zwei Tagen Abstand?

Denk: Wir alle sind der Meinung, dass es ein normaler Rennunfall und absolut kein Vorsatz dabei war. Damit hätte es maximal eine Zurücksetzung geben dürfen - aber mit Sicherheit keine Disqualifikation. Es ist vom Weltverband UCI auch der Fehler gemacht worden, dass weder die Sportlichen Leiter noch Peter angehört worden sind.

Man hat Sagan also überhaupt nicht zu Wort kommen lassen?

Denk: So ist es. Die Jury hat anscheinend nur anhand der ersten TV-Bilder entschieden. Ohne Anhörung geht das aber nicht. Deswegen haben wir auch den Internationalen Sportgerichtshof CAS angerufen.

Die Sache ist also für Sie noch nicht erledigt?

Denk: Nein. Der CAS wird uns eine Antwort geben. Da bin ich mal gespannt (Donnerstagabend wurde der Eilantrag vom CAS abgelehnt/Anm. d. Red.).

+ Für ihn ist der Saisonhöhepunkt frühzeitig beendet: Peter Sagan wurde von der Tour de France ausgeschlossen. © dpa

Wie stellt sich denn für Sie die Situation, in der Cavendish zu Fall kam, im Detail dar?

Denk:

Cavendish ist mit großer Geschwindigkeit gekommen. Und er hat - das ist ein wichtiger Punkt - zuerst Sagan berührt. Und nicht umgekehrt. Sagan ist dann bei 70 Stundenkilometern ins Straucheln geraten. Sicher, er hat seinen Ellbogen benutzt. Aber nur, um auszubalancieren. Der Ellbogen ging hundertprozentig nicht gegen Cavendish. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Ellbogen Cavendish überhaupt nicht berührt. Peter ist auch überhaupt nicht der Typ, der einen Rivalen vom Rad herunterholen würde.

Gab es mittlerweile einen Kontakt zwischen Sagan und Cavendish?

Denk:

Die beiden sind befreundet. Peter ist nach dem Unfall gleich zum Mannschaftsbus von Dimension Data gefahren, um sich zu erkundigen, wie es Mark geht. Aber Peter ist nicht dorthin, um sich zu entschuldigen. Er war und ist sich ja keiner Schuld bewusst.

Die Jury hat ihre drakonische Strafe ja offenbar erst auf Intervention von Rolf Aldag, Manager von Dimension Data, gefällt. Ist sein Verhalten für Sie nachvollziehbar?

Denk:

Aldag hat emotional reagiert, schließlich hat sich einer seiner Topstars verletzt. Das verstehe ich natürlich. Aber auch er hätte erst abwarten müssen, bis es zusätzliche Fernsehbilder gibt. So gesehen hat er verbal übers Ziel hinausgeschossen. Und Aldag ist dann auch zurückgerudert.

Inwiefern?

Denk:

Er hat gegenüber Journalisten gesagt, dass man den Vorfall auch anders sehen kann. Mit seiner ursprünglichen Meinung stand er ohnehin ziemlich allein da. Ehemalige und aktive Topsprinter wie Robbie McEwen, Alessandro Petacchi, Erik Zabel und Andre Greipel bewerten das Strafmaß als maßlos übertrieben.

Wie hat Sagan auf die Disqualifikation reagiert?

Denk:

Für Peter ist eine Welt zusammengebrochen. Er hat sich wahnsinnig hart vorbereitet, war auch in Topform, das hatte er am Montag mit seinem Etappensieg auch bewiesen.

Für Ihr Team war das ein enormer moralischer Dämpfer. Wie geht es jetzt weiter?

Denk:

Da sind jetzt die Sportlichen Leiter und Trainer gefordert. Wir müssen einfach Ruhe reinbringen. Aber wir haben uns schon bei der ersten Bergankunft am Mittwoch ordentlich geschlagen. Rafal Majka traue ich ganz klar einen Platz unter den Top 10 zu. Emanuel Buchmann sehe ich als einen, der in einer schlauen Rennsituation mal entwischen kann. Und im Kampf um das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers ist er auf Schlagdistanz. Da ist noch viel möglich. Wir werden in jedem Fall angreifen.

Interview: Armin Gibis