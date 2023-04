Russisches IOC-Mitglied: Ethikkommission soll Entscheidung fällen

Von: Stefan Schmid

Die neue umstrittene IOC-Empfehlung bereitet eigentlich den Weg für eine Rückkehr russischer Sportler, doch für ein IOC-Mitglied könnte es nun unbequem werden.

Lausanne - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat die Empfehlung ausgesprochen, russische und belarussische Sportler:innen wieder an internationalen Wettbewerben zur Qualifikation für die Olympischen Spiele teilnehmen zu lassen. Allerdings beinhaltet die Empfehlung bestimmte Vorgaben, die nun für das russische IOC-Mitglied Jelena Issinbajewa zum Problem werden könnten. Währenddessen reißt die Kritik an Thomas Bach nicht ab.

Jelena Issinbajewa Geboren am 3. Juni 1982 in Wolgograd (Russland) Disziplin: Stabhochsprung Größte Erfolge: 2 x Olympia-Gold, 1 x Olympia-Bronze IOC-Mitglied seit 2016

Russisches IOC-Mitglied ist Majorin beim Militär

Eine der Bedingungen an die Athletinnen und Athleten, damit sie wieder an internationalen Wettbewerben teilnehmen können, ist, dass sie nicht beim russischen oder belarussischen Militär oder bei nationalen Sicherheitsbehörden unter Vertrag stehen dürfen. Das betrifft auch sogenanntes Hilfspersonal und genau das könnte auf IOC-Mitglied Jelena Issinbajewa zutreffen. Die zweimalige Stabhochsprung-Olympiasiegerin und enge Vertraute von Wladimir Putin gehört seit 2003 der russischen Armee an und wurde 2019 zur Majorin befördert.

Ob auf Issinbajewa allerdings das Label des Hilfspersonals zutrifft, scheint noch nicht vollständig geklärt zu sein. Deshalb kündigte IOC-Präsident Thomas Bach am Donnerstag an, dass sich die Ethikkommission unter dem Vorsitz des früheren UN-Generalsekretärs Ban Ki-moon mit der Frage beschäftigen werde. Sollte die Entscheidung zuungunsten der ehemaligen Stabhochspringerin ausfallen, dürfte diese nicht mehr zu Wettbewerben anreisen und wohl auch nicht mehr zum IOC-Sitz nach Lausanne in die Schweiz.

Die Mitgliedschaft im IOC steht für Jelena Issinbajewa nach den letzten Entwicklungen auf dem Spiel. © Stanislav Krasilnikov/imago-images

IOC-Präsident Bach: Militärdienst ist nicht gleich Militärdienst

Die Auflagen, die mit der IOC-Empfehlung einhergehen, scheinen allerdings veröffentlicht worden zu sein, bevor diese komplett durchdacht worden sind. Beispiel: Der für Männer verpflichtende Militärdienst in Russland. Am Mittwoch, einen Tag nach der Empfehlung durch das IOC, präzisierte Bach, man müsse „einen Unterschied machen zwischen dem obligatorischen Militärdienst, den es in Russland für alle Männer für ein Jahr gibt, und dem danach, bei dem jemand nach freiem Willen in der Armee oder einem ähnlichen Dienst dient“.

Da in der vom IOC vorgestellten Bedingung von dieser Unterscheidung allerdings keine Rede ist, soll nun mithilfe verschiedener Verbände nachgearbeitet werden. Laut Bach soll ein vom IOC angeregtes „unabhängiges Gremium“ den Weltverbänden dabei helfen, die Entscheidungen von „Fall zu Fall“ zu treffen, um einen gemeinsamen „Ansatz über alle Sportarten hinweg“ zu finden.

IOC-Präsident Thomas Bach sieht sich derzeit häufiger mit Kritik konfrontiert, bislang ignorierte er jedoch alle Krisen weg. © picture alliance/dpa/Keystone

Kritik an schwammiger IOC-Formulierung und Boykott durch die Ukraine

Schon direkt nach der IOC-Empfehlung hatte die Frage nach der Auslegung der formulierten Bedingungen, der Kontrolle und Sanktionierung viel Kritik hervorgerufen. Maximilian Klein, der Sprecher der deutschen Athletenvereinigung, zeigte sich im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst aufgrund der „organisierten Verantwortungslosigkeit, wie wir sie auch schon im russischen Staatsdoping-Skandal beobachtet haben“, besorgt. Schon bei den Sommerspielen 2021 in Tokio waren unter neutralem Status mehr als 300 Sportlerinnen und Sportler aus Russland am Start und trotzdem konnte Russland die Bühne für Propagandazwecke missbrauchen.

Kritik kommt auch aus der Ukraine, so gaben einige Aktive bereits an, nach Möglichkeiten zu suchen, das IOC zu verklagen. Sollten sich diese Anstrengungen als nicht erfolgreich herausstellen, werden wohl nur sehr wenige ukrainische Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Spielen 2024 in Paris teilnehmen. In einer Regierungssitzung ordnete die Ukraine den Boykott jeglicher Wettbewerbe an, bei denen Russinnen und Russen oder Belarussinnen und Belarussen teilnehmen. (dpa/sch)