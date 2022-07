IOC-Sprecher: Bach hat nie Orden von Putin erhalten

IOC-Präsident Thomas Bach bei der Abschlussveranstaltung der Olympischen Winterspiele in Peking. © Michael Kappeler/dpa

IOC-Präsident Thomas Bach hat nach Angaben eines Sprechers nie einen Orden vom russischen Präsidenten Wladimir Putin erhalten.

Berlin - „Der IOC-Präsident hat diese Auszeichnung nie angenommen und daher auch nie erhalten“, sagte der Sprecher der „Welt am Sonntag“. Das Internationale Olympische Komitee habe nur aus Medien von der öffentlichen Ankündigung erfahren, dass Bach nach den Winterspielen 2014 im russischen Sotschi den „Orden der Ehre“ erhalten solle. Eine Übergabe habe nie stattgefunden.

Bach hatte viel Kritik dafür geerntet, dass er im Februar 2014 gemeinsam mit Putin bei den Winterspielen auf der Tribüne saß. Schon danach kam es seinen Worten zufolge aber zu Verstimmungen mit Putin. Grund waren die Strafen, die Russland wegen des staatlich organisierten Dopings bei den Spielen in Sotschi und der Manipulation von Labordaten auferlegt wurden.

Der russische Staatschef war noch bei der Eröffnung der Winterspiele am 4. Februar dieses Jahres in Peking zu Gast. Nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine erklärte der deutsche IOC-Chef Anfang März, man rede schon „seit einigen Jahren“ nicht mehr wirklich miteinander. 2001 hatte das IOC Putin den olympischen Orden in Gold verliehen, der ihm nun wieder aberkannt wurde. dpa