Hürden-Sprinter bleibt nach Sturz regungslos liegen: Schock bei Leichtathletik-EM

Von: Christoph Gschoßmann

Schock bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul: Ein Hürdenläufer stürzt kurz vor dem Ziel schwer und bleibt regungslos liegen. Mittlerweile gibt es ein Gesundheits-Update.

Istanbul / München - Es war ein fröhliches Sportevent - doch dann fuhr allen Zuschauern und Beteiligten plötzlich ein Riesenschreck in die Glieder. Der Grund: Einer der Athleten stürzte beim Finale der 60 Meter Hürden bei der Leichtathletik-Europameisterschaft im türkischen Istanbul – und blieb regungslos liegen.

Der Schreckmoment, den die anderen Athleten wohl zuerst gar nicht mitbekamen: Enrique Llopis stürzt. © IMAGO/FREDRIK SANDBERG /TT

Der Spanier Enrique Llopis (22) war zu Fall gekommen, nachdem er durch einen Fehltritt über die letzte Hürde gestürzt war. Er schlug hart mit seinem Kopf auf der Laufbahn auf. Die Mediziner in der Halle zögerten zum Glück keine Sekunde. Sie stabilisierten seinen Kopf und Nacken und schirmten ihn mit Tüchern vor Blicken des Pubilkums ab, wie man es bereits von Christian Eriksens Zusammenbruch bei der EM 2020 kannte. In der Atakoy-Arena herrschte erschütternde Stille.

Enrique Llopis Geburtstag/-ort: 15. Oktober 2000 in Gandía, Spanien Disziplin: Hürdenlauf Größte Erfolge: Bronze bei Mittelmeerspielen, Bronze bei U23-Europameisterschaften

Llopis gibt Update: „Alle Tests sind gut gelaufen, jetzt muss ich mich vom Schock erholen“

Der in der Nähe von Valencia geborene Llopis wurde aus der Halle transportiert. Zunächst blieb unklar, wie sich sein Zustand entwickelt hatte, doch dann berichteten spanische Medien, dass er bei Bewusstsein sei. Die Erleichterung folgte dann am Abend, als sich Llopis aus einem Krankenhaus meldete. Im Krankenhausbett sagt er: „Alle Tests sind gut gelaufen, jetzt muss ich mich vom Schock erholen.“

Obwohl das geschockte Publikum natürlich nur noch in Sorge um den Verletzten war, gab es im Final-Lauf trotzdem noch einen Sieger, der zur Nebensache geriet: Jason Joseph (24/Schweiz) gewann das Rennen in 7,41 Sekunden. Llopis wäre eigentlich auch in bestechender Form gewesen: Am 19. Februar 2023 stellte er während der spanischen Meisterschaft den spanischen Rekord für die 60 Meter Hürden in der Halle ein. Nun muss er sich vorerst ganz auf seine Gesundheit konzentrieren, bis er wieder angreifen kann. (cgsc)

