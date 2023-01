Jaguars holen Rückstand auf und gewinnen in NFL-Playoffs

Jacksonville Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence im Einsatz. © Chris Carlson/AP/dpa

0:27 kurz vor der Pause, 31:30 am Ende der Partie: Mit einem der größten Comebacks in der Geschichte der NFL-Playoffs haben die Jacksonville Jaguars die Los Angeles Chargers rausgeworfen.

Jacksonville - Mit einem der größten Playoff-Comebacks in der Geschichte der NFL haben sich die Jacksonville Jaguars gegen die Los Angeles Chargers durchgesetzt. Nach einem 0:27-Rückstand spät in der ersten Halbzeit drehte der Außenseiter am Samstagabend (Ortszeit) das American-Football-Duell mit den Chargers noch und gewann am Ende 31:30. Nach Angaben von US-Medien gab es in der Geschichte der NFL-Playoffs erst zwei Spiele mit einem größeren noch aufgeholten Rückstand. Die Entscheidung brachte ein Field Goal bei auslaufender Uhr.

„Du könntest kein verrückteres Drehbuch schreiben. In der Kabine haben wir schon gesagt, das ist ein bisschen wie unsere Saison läuft, wir sind nie ganz raus aus dem Kampf“, sagte Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence, der sich in der ersten Hälfte vier Fehlpässe zum Gegner geleistet und dann mit vier Touchdown-Pässen die Aufholjagd ermöglicht hatte. „Ich hatte Fehlpässe in der ersten Halbzeit, wir haben offensiv nicht gut ausgesehen, aber wir haben einfach weiter aneinander geglaubt“, sagte er bei NBC. „Ein Playoff-Spiel, 27 Punkte hinten, wir sind in diesen Spielen immer angezählt, aber das juckt uns nicht. Wir lieben es.“

Die Jaguars hatten in den beiden vorausgehenden Spielzeiten mit insgesamt nur vier Siegen jeweils eine so schlechte Bilanz, dass sie im Draft den ersten Pick hatten, der dem schwächsten Team der Vorsaison zusteht. 2021 holten die Jaguars Quarterback Lawrence nach Florida. „Ich hatte keine große Wahl. Wenn du dich aus diesem Loch befreien willst, musst du viele Punkte machen“, sagte Lawrence über seine vier Fehlpässe. „Ich wollte nicht der Grund sein, dass diese Jungs hier heute verlieren.“

Auf wen die Jaguars in der zweiten Playoff-Runde treffen, entscheidet sich in den weiteren Duellen der Wildcard-Runde. dpa