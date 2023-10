Jaguars holen vierten Sieg in Serie

Quarterback C.J. Beathard (3) von den Jacksonville Jaguars. © Butch Dill/AP/dpa

Die Jaguars führen nach drei von vier Vierteln mit 15 Punkten Vorsprung und haben scheinbar alles unter Kontrolle. Dann legen die New Orleans Saints los und sind am Ende doch das frustrierte Team.

New Orleans - Die New Orleans Saints haben ein Comeback in der NFL leichtfertig aus der Hand gegeben und ihr Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars 24:31 verloren. Im Schlussviertel hatten die Gastgeber zwischenzeitlich 15 Punkte Rückstand aufgeholt und dann bei ihrem letzten Angriff einen weiteren Touchdown verpasst, weil Foster Moreau ein Zuspiel von Quarterback Derek Carr völlig unbedrängt fallen ließ. Danach konnten die Jaguars die Uhr auslaufen lassen und ihren fünften Sieg im siebten Saisonspiel feiern.

Wide Receiver Rashid Shaheed (22) von den New Orleans Saints in Aktion gegen Safety Rayshawn Jenkins (2) von den Jacksonville Jaguars. © Butch Dill/AP/dpa

Jacksonvilles Quarterback Trevor Lawrence spielte trotz Knieverletzung und hatte einen Touchdown-Pass sowie 59 Yards nach eigenen Läufen. Keiner seiner Mitspieler hatte mehr. „Ich bin mehr gelaufen, als ich normalerweise renne“, sagte Lawrence. „Vier Siege in Serie fühlen sich extrem gut an.“ Travis Etienne hatte mit zwei Touchdowns nach Läufen ebenfalls großen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft.

„Das war nervenaufreibend, aber wir vertrauen ihnen. Sie haben einen tollen Job gemacht“, sagte Passempfänger Christian Kirk über die Verteidigung, die die letzten Bemühungen der Saints abwehrte. Kirk hatte selbst einen Touchdown. „Vier Siege gegen sehr gute Teams zu haben, das ist echt großartig für uns.“

Die Saints hatten zwar die effektivste Angriffsserie der Partie, als ihnen in nur 51 Sekunden mit drei Pässen über insgesamt 53 Yards ihr zweiter Touchdown gelang. Doch Quarterback Carr war erneut sichtlich frustriert an der Seitenlinie, die Stimmung in New Orleans wirkt extrem angespannt. Carr spielt nach seinem Wechsel von den Las Vegas Raiders seine erste Saison mit den Saints. dpa